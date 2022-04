Sol Pérez reveló el problema de salud que la alejó de la TV por algunos días

La famosa panelista tuvo que dejar de lado sus responsabilidades laborales debido a una complicada situación de salud.

Sol Pérez atravesó un complicado momento de salud en los últimos días y se vio obligada a abandonar sus responsabilidades laborales. Ya recuperada, la panelista retomó sus actividades y contó cuál fue el problema por el que tuvo que poner pausa en sus actividades. Pese a que ya recuperó la energía para volver a sus trabajos en televisión, Sol admitió que "pensaba que el malestar le iba a durar para siempre".

La semana pasada, Sol Pérez sorprendió al ausentarse de su puesto como panelista de Nosotros a la Mañana (El Trece) y de la conducción del noticiero de Canal 26. Aunque en su momento no se dieron muchos detalles con respecto a la situación de la ex participante de MasterChef Celebrity, a penas tuvo la oportunidad, Pérez contó qué es lo que le había sucedido.

"Me agarró una gastroenteritis aguda. No me lo esperaba, fue todo junto. Estaba recontra bien y de un momento para el otro me cambió el día. Tuve que llamar al médico, me inyectaron, un montón de cosas", reveló la influencer en diálogo con el móvil de Implacables, ciclo emitido por El Nueve. En este marco, Sol Pérez confesó que los médicos no pudieron determinar con certeza lo que le había sucedido.

"Como saludable, tampoco es que había algo de eso. La médica me preguntó si comí algo que me cayó mal pero no había demasiado, tal vez un chocolatito que te comés a la tarde", analizó sobre el diálogo que mantuvo con los profesionales que la atendieron. Luego de haber descartado otras afecciones más graves, Sol Pérez determinó que "lo más probable" es que se hubiera "agarrado un virus que estaba dando vueltas".

Por último, Sol Pérez habló del malestar que pasó y la fuerte sintomatología que la obligó a quedarse en su casa durante algunos días. "Me mató, 39° de fiebre, vómito. La verdad que la pasé muy mal pero duró poquito, aunque en ese momento uno siente que te va a durar para siempre", sentenció. Afortunadamente, la influencer pudo recuperarse rápidamente y retomar su ritmo habitual de vida.

Un gran paso: el feliz anuncio de Sol Pérez

Pese a que los últimos días se vieron afectados por su salud, Sol Pérez admitió estar pasando por un gran momento personal. Precisamente, hace algunas semanas atrás, la panelista reveló una feliz noticia: se va a casar con Guido Mazzoni, su pareja desde hace algunos años.

Sin dar muchas vueltas, Sol contó la novedad en Nosotros a la Mañana e incluso anunció que ya hay fecha. "Nos vamos a casar en noviembre del año que viene", aseguró.