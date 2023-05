Silvina Luna en un momento "crítico": "Una pesadilla"

La modelo contó cómo atraviesa su delicado momento de salud y aseguró que tiene muchas cosas que resolver antes de someterse a un trasplante.

Silvina Luna volvió a aparecer públicamente y contó el calvario que atraviesa por su salud. La famosa modelo reveló los detalles detrás de su tratamiento de diálisis, por qué no se puede hacer un trasplante de riñón y cómo vive la terrible realidad que le toca enfrentar tras sufrir mala praxis por parte de Anibal Lotocki hace varios años atrás.

En un íntimo mano a mano que brindó con Ángel De Brito para LAM, ciclo emitido por América TV, Luna contó los detalles de su salud. "Es un montón, no sé por dónde empezar. Estoy atravesando un momento crítico de mi vida, como un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando”, aseguró bastante angustiada.

En este marco, destacó algunos detalles sobre cómo su situación de salud se vio afectada en varios niveles: “No necesito un trasplante urgente. Primero tengo que resolver un tema de salud que es que tengo una bacteria hace un año que no me permite hacer el trasplante”. Además, profundizó sobre el tratamiento de diálisis que inició hace un tiempo: "Nunca pensé que iba a ser tan pronto. Yo ya tenía problemas en los riñones pero no esperaba hacer diálisis ya".

"Antes, cada dos semanas me hacía un laboratorio y tenía la hipercalcemia que cada tanto me tenía que internar para bajarlo. Fueron como diez años de eso que yo ya lo tenía incorporado", contó sobre la evolución de su enfermedad. Sin embargo, el momento en que le dieron la triste noticia la tomó totalmente desprevenida: "Antes de empezar con diálisis estuve internada un mes en donde me dijeron que mis dos riñones estaban calcificados, después de que me hicieran una biopsia, y tenía que empezar con el tratamiento de diálisis".

Finalmente, contó que tiene días muy difíciles en medio del tratamiento, pero que esto no le impide proyectarse a futuro, ya que luego del trasplante quiere convertirse en mamá. "Hay momentos de aceptación y hay momentos en donde me despierto y digo ‘no, estoy viviendo una pesadilla’”, sentenció.

¿Qué le pasó a Silvina Luna?

Los problemas de salud de Silvina Luna comenzaron en 2010, luego de realizarse una cirugía estética con Aníbal Lotocki. La intervención no salió bien, pues sufrió una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real, por lo que demandó al médico por mala praxis.

En cuanto a la judicialización del caso, en febrero de 2022, el cirujano fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28.

Hace algunas semanas, Fernando Burlando, abogado de la exparticipante de Gran Hermano, fue contundente sobre el estado de salud de su clienta: "Está más privada de sus libertades que la persona que la lastimó y la castigó con esta enfermedad. Pensá que es presa y rehén de esta situación. Tiene que concurrir tres veces por semana a hacerse diálisis. Si no lo hace, se muere". A principio de este año se conoció la noticia de que necesitaba un trasplante de riñón y que ya estaba en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).