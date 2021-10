Silvina Luna, durísima contra El Polaco: "Es inimputable"

Alejada de la televisión y luego de pasar nueve meses en las playas de Panamá, la modelo Silvina Luna reveló los motivos que la llevaron a no exponerse tanto.

Alejada de los medios después de su tormentosa relación con El Polaco, Silvina Luna cambió por completo su estilo de vida y se retiró de la vida mediática para desarrollar un proyecto espiritual. Por eso llamó muchísimo la atención su reaparición en los medios, donde no se privó de hablar de su ex y dedicarle unas fulminantes palabras.

En 2019, luego de ponerle un punto final a su tormentosa relación con El Polaco, a quien señaló en más de una oportunidad como una persona "tóxica", Silvina Luna renunció a Incorrectas, el programa que conducía Moria Casán en América TV, pasó varios meses alejada de los medios y en el último verano se instaló en las playas de Panamá. Invitada a Los ángeles de la mañana, la modelo explicó por qué en la última edición de PH, Podemos hablar señaló que Fernando Gago fue su peor novio y no mencionó al cantante, a pesar de que es de público conocimiento lo mal que se llevaban.

"La realidad es que es inimputable. Además, yo me quedé ahí. Una se tiene que hacer cargo también de las cosas que hace y yo elegí seguir a su lado", manifestó, sobre El Polaco. Y agregó: "Con él lo pasé mal, sí, pero me quedé para aprender. Yo no estaba pasando un buen momento, no tenía la paz ni la tranquilidad que quizás hoy sí tengo. Esa relación me sirvió para cambiar un montón de cosas en mi vida y tener este equilibrio". Con el tiempo, pudo rescatar los recuerdos lindos de la relación y hacerse cargo de los más difíciles. "A partir de ahí pude modificar un montón de cosas y hoy me encuentro de otra manera", subrayó.

La relación de Silvina Luna con Moria Casán

Además, aclaró que su relación con Moria Casán quedó en buenos términos, a pesar de que su salida se dio en medio de una pelea. "Venía medio en debacle y me fui de la manera en que me fui por cómo estaba en ese momento", precisó. "En ese momento estaba negada a los medios. Cada tanto me agarra eso y me meto para adentro. Ahora siento que estoy más relajada y puedo hablar de todo con naturalidad. Creo que tiene que ver con la seguridad de uno también. Cuando estás en eje podés estar en cualquier lugar y no tenés tenés huir. Me tomaba todo personal, me sentía insegura y necesitaba protegerme", enfatizó la rosarina y aseguró que ahora está mucho más tranquila.