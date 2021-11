Se supo quién filtró la información de La China Suárez e Icardi: "Te cuenta todo"

En medio del nuevo escándalo por el Wanda Gate, salió a la luz la gran responsabilidad de La China Suárez que colmó la paciencia de Mauro Icardi y Wanda.

Luego de confirmarse que, efectivamente, "La China" Suárez y Mauro Icardi tuvieron su encuentro en el hotel parisino fueron varias las teorías que surgieron sobre el tema en los diversos programas de entretenimiento. Sin embargo, la verdad absoluta del tema parece tenerla únicamente Yanina Latorre, quien se comunicó telefónicamente con la pareja y obtuvo, en primera persona, la más fuerte confesión por parte del jugador del PSG.

A penas inició la emisión de este martes de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre confirmó que había hablado "largo y tendido" con Wanda y Mauro a través de una llamada telefónica y, pese a notar que la pareja aún atravesaba una profunda crisis, aseguró que ambos tenían grandes sospechas de que La China Suárez era la principal culpable de que toda la información de filtre de forma publica.

"Lo del encuentro en el hotel lo sabían solamente Mauro, Jakob, Wanda y "La China" Suárez. Quizás por despecho o venganza. Pero como yo juro por Dios que todo lo que sé no lo sé por Wanda, Mauro sabe que tiene que haber salido por el lado de la China", informó Yanina Latorre frente a las cámaras de El Trece.

"Me dijo 'todo lo que dijiste es verdad. Jakob me esperó en el auto, le regalé la remera rosa a la China pero hay una cosa: si Wanda no te cuenta todos los detalles, la que te está filtrando la información es la China'. Así, de una me lo dijo", continuó Latorre sobre el tema. Al parecer, "La China Suárez" sería quien filtre todos los detalles de a poco a diversas fuentes para que revelen toda la verdad, ya que sería una forma de "vengarse" de la mala prensa que le hicieron en este último tiempo al tildarla de "roba maridos" o "destruye hogares".

Mauro Icardi confesó toda la verdad detrás del encuentro con "La China" Suárez

Más allá de esta fuerte acusación que dejaría en evidencia a "La China" Suárez, Yanina reveló que Mauro Icardi había confesado toda la verdad detrás del encuentro. "Yo cometí un solo error en la data que di ayer que cuando terminó el programa mi fuente me mandó un mensaje y me lo explicó mejor. ¿Vieron que yo dije que la habitación del hotel estaba a nombre del polista Facu Giorente que sería el cómplice Mauro? Bueno, Mauro me confesó que él había reservado esa habitación a nombre del polista, pero sin avisarle a él, porque ya no está en París", expresó Latorre sobre el diálogo que tuvo con el jugador. Así es como se conoció que Icardi habría tenido todo calculado para su encuentro con la modelo, pero no le salió tal cual lo esperado.