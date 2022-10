Se rompieron las reglas en Gran Hermano y puede haber sanciones

La voz de la casa de Gran Hermano se cansó y lanzó una serie de advertencias hacia una participante. Qué hizo y de quién se trata.

Una participante de Gran Hermano fue advertida por la voz de la casa a raíz de una serie de reglas que rompió desde que ingresó. Se trata de Martina Stewart Usher, quien no se adaptó del todo a la dinámica del reality show de Telefe, por lo que no solo hubo un reto hacia ella sino que la voz del programa recordó que si se incumplen las normas podría haber sanciones.

Mientras los grupos de participantes se encontraban en el patio en pleno disfrute de la tarde-noche, la voz de Gran Hermano se hizo presente a través de los altoparlantes y pidió que presten atención a sus palabras. "Ayer ya hablamos de sanciones si no se cumplían las reglas que tiene mi casa. Necesito que los micrófonos sean cuidados, que no se golpeen, que no se tapen", indicó.

En ese momento, apuntó directamente contra Martina. "Necesito que no golpee, y por segunda vez te lo digo, el micrófono con el cuadro", precisó refiriéndose a la imagen que tiene con su perro Atilio, y agregó: "El cuadro se permitió que entre para que quedara en el cuarto, como la mayoría de las fotos, así que por favor te pido que dejemos el cuadro en el cuarto".

Inmediatamente, Martina se levantó y acató las órdenes de la voz de la casa dejando de lado la charla que mantenía con Tomás, Juan y Nacho. Del otro lado, el grupo conformado por Maxi, Marcos, Juliana y María Laura comenzaron a reírse de la situación que incomodó a todos. La participante ya había sido polémica en otras oportunidades: ni bien ingresó dijo que la bisexualidad le daba "asquito", tuvo denuncias de padres y madres por el trato a sus alumnos de Educación Física y salvó a un "hermanito" polémico: Walter Alfa.

Se le escapó un comentario que pone en jaque a Gran Hermano

En Gran Hermano se dio una insólita situación que puso nervioso a varios participantes. Julieta Poggio realizó un exabrupto al revelar que les pagan por estar en el reality show, pero inmediatamente se llevó la mano a la boca y generó risas incómodas en sus compañeros que se encontraban junto a ella.

Las redes sociales ardieron tras el regreso de Gran Hermano a Telefe. Es por eso que cada situación es recortada en un video por distintas personas y justo capturaron este momento. "¿Ya pasaron cinco horas? Que rápido que pasan las horas. Que al pedo que estamos", expresaban entre Julieta Poggio y Daniela Celis.

Allí se desató el comentario desafortunado. "Y te pagan por estar al pedo. Ay no", dijo Julieta, mientras que Alexis, otro de los participantes, se metió pero a embarrar aún más la situación. "Ah cierto que tenemos sueldo", expresó, mientras que la joven acotó: "No sé si se podía decir eso".

"Alexis, por favor, al confesionario", soltó el cordobés imitando a la voz de la casa tras el comentario deslizado. Aunque se presume que de antemano cobran un sueldo por entrar a Gran Hermano, lo que no se sabe es si podían decirlo al aire.