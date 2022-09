Se pudrió todo en LN+: Luis Novaresio canceló su pase con María Laura Santillán y estalló la interna

Luis Novaresio confirmó que no hará más su pase con María Laura Santillán en LN+ tras su fuerte pelea en vivo.

Luis Novaresio y María Laura Santillán protagonizaron un fuerte cruce al aire en LN+, tras una ardua discusión sobre los incendios en Rosario. Una semana después de este escandaloso episodio, el conductor confirmó que no volverán a hacer el pase juntos nunca más. Explotó la interna en el canal macrista.

Todo comenzó cuando María Laura le demostró su enojo a Luis al aire luego de que el conductor intentara presentar a una de sus invitadas. Esta situación generó una gran tensión entre ambos que traspasó la pantalla y dejó en evidencia su mala relación. Es por esto que los dos conductores decidieron dejar de trabajar juntos en pantalla.

"El pase con María Laura decidimos no hacerlo más porque me parece que no hay un punto de encuentro, como debe ser el pase. A mi modo de ver, el pase es simplemente ser recibido por la persona que deja el espacio en ese momento, pero veníamos con ritmos completamente distintos", explicó Novaresio en diálogo con Radio Mitre.

El periodista explicó que tienen muchas diferencias, que venían "con ritmos y modos distintos y que profesionalmente no le sumaba nada ni a uno ni a otro". "María Laura cree que la agenda debe ir por la cuestión más dura, sin contar algunos desencuentros propios de la tensión que significa hacer televisión en vivo, con los egos propios de los que trabajamos de esto. El mío, especialmente", reconoció el periodista.

"En este úlltimo pase hubo un desencuentro porque yo quise saludar a uno de sus invitados, ella prefirió que no. Era Mónica Fein, una intendente de Rosario que conozco hace 30 años aproximadamente. Ella no quiere que yo venda a sus invitados", cerró Novaresio.

El tenso ida y vuelta entre María Laura Santillán y Luis Novaresio

Todo comenzó cuando Luis Novaresio amagó con presentar a la invitada de María Laura, cosa que la conductora le había dicho que le molestaba mucho. Por otro lado, también chocaron porque la conductora insistió con hablar sobre los incendios en Rosario, y le dijo a su colega: "Escuchá, yo no voy a dejar de militar este tema. Hay un montón de incendios que no se están apagando, y es tu ciudad".

"Por eso, lo conozco muy bien y me alegra que se transforme en un tema nacional. Soy de la ciudad de Rosario y hace años que padecemos esto. Lo único que nos salva es la naturaleza. Estamos esperando que el lunes llueva", se defendió Novaresio. "Pero nosotros lo vamos a seguir mostrando hasta que hagan algo de manera obligada. Lo vamos a seguir mostrando hasta que se haga algo. Hay que tener una conversación, sino terminamos siempre hablando de Cristina (Kirchner)", apuntó Santillán. Luis abandonó la cámara y le respondió: "Listo, nos vemos".