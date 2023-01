Se pudrió todo en El Trece: el violento cruce entre dos figuras

La tensión se vive en El Trece por el flojo rating y los cruces violentos no paran de acumularse en la señal del Grupo Clarín.

El Trece atraviesa momentos difíciles en materia de rating y la tensión llegó a su pantalla con un tremendo cruce entre dos figuras de uno de sus máximas apuestas, que hasta el momento no logró asentarse y debió ser cambiada de horario para no enfrentar a Gran Hermano. "¡Maleducada!", se quejó una de las famosas frente a su compañera de programa en la señal del Grupo Clarín.

El flojo rating que viene marcando El Trece desde el comienzo del año generó mucha preocupación en la gerencia del canal, que ve con intranquilidad los contundentes números que Gran Hermano le genera a Telefe, por lo que decidió empezar a mover su grilla. Uno de los ciclos que sufrió al reality de la competencia fue nada menos que El hotel de los famosos, una de las mayores apuestas de la señal del Grupo Clarín para este año.

El reality conducido por Pampita y el Chino Leunis tuvo que cambiar de horario con el objetivo de no ser aplastado por el fenómeno Gran Hermano y, tal como adelantaban sus conductores en la previa, la segunda temporada de El hotel llegó con muchas polémicas. Una de las más recientes pudo verse en las últimas horas -hay que recordar que está grabado y no sale en vivo- con un violento cruce entre Marian Farjat y Flor Ventura, quien ingresó en reemplazo de Charlotte Caniggia, que abandonó la competencia por los exigentes desafíos físicos y la cantidad de trabajo que implicaba el reality.

El tenso cruce comenzó cuando Farjat quiso sumarse a la reunión que estaban teniendo sus compañeros con Pampita, pero Ventura le remarcó que no quería tenerla tan cerca suyo: "No, no, pará. Acá, en frente mío no te sientes". "¿Dónde me siento? Alguna vez tratame bien querida, eh", le respondió la ex Gran Hermano, cansada del trato de la recientemente ingresada a El hotel de los famosos.

"Pero es una falta de respeto que te sientes en frente mío", replicó con seguridad Flor Ventura. Lejos de achicarse, Marian Farjat enfrentó con firmeza a su nueva compañera de reality: "¡A mí no me empujas! No te había visto. Me iba a poner al costadito, querida. ¡Maleducada!".

Marian Farjat destrozó a un compañero de El hotel de los famosos: "Pelotudo"

Pese a que las primeras emisiones de la segunda temporada de El hotel de los famosos por la pantalla de El Trece están lejos de alcanzar los números que en la señal del Grupo Clarín esperaban de una de sus máximas apuestas del año, lo cierto es que los escándalos no faltaron en estas semanas. Uno de los momentos más inesperados y picantes hasta el momento fueron las relaciones sexuales que mantuvieron dos de los participantes del reality.

Además de la controversia que generó el acercamiento entre Martín Coggi y Delfina Gerez Bosco (quien supuestamente todavía estaba en pareja antes de ingresar a la competencia), Federico Barón y Marian Farjat sorprendieron al mantener relaciones sexuales en el reality. Si bien fueron interrumpidos por Érica García, que ingresó en la habitación mientras estaban en pleno acto, los jóvenes finalmente cumplieron su cometido.

Pero en los últimos días, la ex Gran Hermano publicó un picante tuit en sus redes con el que demuestra que se arrepintió de haber estado con el hermano de Jimena Barón. "El resumen de El hotel de los Famosos = Me cojí a un pelotudo", escribió lapidaria Marian Farjat, evidentemente arrepentida de sus acciones hot en la segunda temporada de El hotel de los famosos.