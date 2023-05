Se filtró un video de Karina La Princesita sacada con un empleado: "Nos pagan a todos"

La cantante se enojó por el mal sonido en un boliche y apuntó contra la gente del lugar. Karina La Princesita se mostró sacada en el escenario.

Karina La Princesita se cansó del mal sonido en medio de un show en el Completo Art Media del barrio porteño de Chacarita y despotricó en vivo contra los sonidistas del establecimiento. La cantante aseguró que los inconvenientes e produjeron por parte del sonido del lugar y no de su equipo de trabajo.

"Tengo otro show y me tengo que ir rápido, pero la verdad que no me puedo ir sabiendo que la gente pagó la entrada y estamos sonando tan mal. A ver si se ponen las pilas y aprenden del sonido, viejo. Porque acá estamos sonando mal, se corta el frente y la gente que trabaja conmigo no puede prestarme atención porque están prestándole atención a la gente de acá", comenzó la cantante de hits como Fuera y Corazón Mentiroso. Karina hizo este parate en su show después de interpretar varias canciones con claras señas a los sonidistas.

"La Princesita" se mostró harte ante el recinto repleto y les pidió disculpas a la gente. "¿Quién da la cara? A ver si alguna da la cara. Ahí sí, se escucha un poco más. Viejo vamos, estamos todos laburando, vamos a poner un poquito que nos pagan a todos para estar acá arriba, eh... Estos errores no tienen que pasar muchachos, trabajan en la noche, vamos", concluyó la artista.

Karina la Princesita, sobre el odio en las redes sociales

"De grande me pasó lo del hate con mi cuerpo. Me gritaban ‘gorda de mierda’. Hasta en los medios lo decían. Yo estaba en pareja con una persona importante y comentaban: ‘cómo se fijo en esta’, que esto que lo otro", soltó la expareja de "El Polaco" en diálogo con Luzu TV. Karina aseguró que en aquel momento sintió mucha tristeza y lloró mucho. Y sumó: "En ese momento lloré mucho, me quería morir de tristeza. No me quería matar, me quería morir de tristeza. Sufrí mucho, me aislaba. Empecé a temblar cada vez que me tenía que cambiar y no sabía qué ponerme porque me sentía más insegura que nunca. Me destruyó. Siento que me tiró al agua, llegué al piso y salí para arriba y a mí no me tira abajo nadie más. Ya no me lastima, pero tuve un proceso de sanación muy largo. Ahora estoy haciendo terapia, veo psicólogos, psiquiatras y estoy medicada".