Se filtró un dato que Marcelo Tinelli siempre quiso ocultar: "Allegados lo recontra confirman"

El conductor estaría en pareja con una famosa actriz y bailarina. Periodistas de espectáculo aseguraron que Marcelo Tinelli había pasado una acaramelada tarde junto con la susodicha.

Sebastián "Pampito" Perelló dio a conocer detalles sobre la supuesta relación amorosa entre Marcelo Tinelli y una exbailarina de Bailando por un sueño. El conductor de televisión habría sido visto en Punta del Este con la artista en cuestión, después de que la influencer Juariu señalara interacciones en redes que evidenciarían su romance.

"Eso no significan que sean novios. Pudieron haber tenido una relación, un encuentro. Allegados a ellos lo recontra confirman, pero ellos lo niegan", aclaró "Pampito" en alusión a que el hecho de que hayan pasado una parte del verano juntos, no significa que Tinelli y la bailarina sean pareja.

La artista que está en la mira de la prensa por su supuesta relación con el bolivarense es Momi Giardina, quien trabajó en Showmatch durante más de diez años y en el último tiempo cobró reconocimiento por su trabajo como humorista en sus shows de stand up y en la radio Luzu TV.

"Hace poquito inauguraron una nueva sucursal de un bar, hicieron un evento, donde toda la gente tuvo que ir de gala y Marcelo cayó de remera porque la fue a buscar a Momi. Esto lo vio todo el mundo", comentó Perelló en Mañanísima, el ciclo conducido por Carmen Barbieri donde trabaja como panelista. Y sumó: "Estuvieron charlando y se fueron juntos. Ella está enganchada".

El fuerte cruce entre Guillermina Valdés y Candelaria Tinelli

La hija menor del primer matrimonio de Marcelo Tinelli se pronunció sobre su relación con la mamá de su hermano menor, Lorenzo, en una entrevista que dio en LAM. "Nunca conecté mucho con ella, somos diferentes. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Le hizo un poco mal a mi papá. La respeto, está todo bien, pero yo nunca tuve mucha piel con ella. Es como algo energético", soltó la modelo en alusión a la empresaria.

Valdés le respondió a Tinelli hija desde su cuenta de Twitter y enunció: "Triste la información que me está llegando. Sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece escuchar esto por todo lo vivido”. Y agregó: "Prefiero callar. Mejor así. Que tengan una linda noche”.