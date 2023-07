Se filtró quién fue la famosa por la que Mariano Martìnez se separó de Lali

Los artistas estuvieron en pareja cuando protagonizaban Esperanza Mía. Se conoció quién habría sido la causante en la separación de Mariano Martínez y Lali Espósito.

Mariano Martínez y Lali Espósito terminaron su relación en 2016 y recientemente se conoció el supuesto motivo por el que los actores dejaron de ser novios. Una figura de la actuación y la música habría sido la causante de la ruptura entre los artistas, a pocos meses del comienzo de su noviazgo.

Espósito y Martínez hacían de pareja en la novela Esperanza Mía, tira emitida en 2015 que significó un gran salto de fama para la cantante que agotó un Estadio Vélez Sarsfield en marzo de este año, y la dinámica de sus personajes se trasladó a la vida real. La relación entre Lali y Mariano Martínez generó más enganche en el público con la novela, como suele pasar cuando los actores que interpretan a una pareja comienzan una relación real.

Todo funcionó bien hasta que a principios del 2016 comenzaron a correr rumores de separación y luego los propios protagonistas confirmaron su ruptura, pero no todo quedó ahí, ya que semanas después se viralizaron audios que evidenciaron los malos términos en los que había terminado el vínculo y Lali ha contado en varias ocasiones que no la pasó bien en ese lapso de su vida. A pesar de esa realidad, recientemente el portal PrimiciasYa citó que la separación se habría dado por culpa de una actriz de Esperanza Mía.

Natalie Pérez sería la artista que se interpuso en la relación entre Martínez y Espósito, según citaron en el mencionado medio. Lali habría tenido una buena relación con Pérez en las grabaciones de Esperanza Mía, pero cuando ocurrió esta supuesta situación la cantante se habría alejado de su colega. En aquel momento, Natalie fue tajante en una entrevista contra Lali Espósito, cuando pronunció: "Con Lali no somos amigas, ni Ángela (Torres) ni yo. Nadie compite con nadie, ni es enemiga de nadie. No fluyó la relación. Además, hay cosas que a mí no me gustan. Yo lo único que te voy a decir es ‘no al playback’". Hace algunas semanas, Pérez fue consultada por Fernando Dente por lo que dijo hace años y se mostró arrepentida.

La palabra de Mariano Martínez sobre Lali

"Con ella realmente creía que era para toda la vida. Siempre creí que todas las parejas que tuve eran para siempre. Realmente me enamoré", sostuvo el actor en diálogo con Dante Gebel hace algunos meses. Y sumó: "Creo que siempre fui así porque estaba en búsqueda de algo que me faltó de chico".