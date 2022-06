Se filtró el video que muestra el "panquequeo" de Viviana Canosa hacia las personas LGBTTIQ+

En el marco de un nuevo aniversario del Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+ se viralizó un video que expone el rotundo cambio de pensamiento de Viviana Canosa en torno a las identidades no binarias.

Cada 28 de junio se conmemora un nuevo aniversario del Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+, en recuerdo de la mítica Revuelta de Stonewall. En ese marco, las redes sociales aprovecharon para escrachar a Viviana Canosa y su rotundo viraje de pensamiento sobre las identidades no binarias.

El video de TikTok, de solo 39 segundos de duración, muestra una comparación entre la Viviana Canosa teñida de rojo -en su faceta de periodista de farándula y espectáculos, etapa en que condujo el magazine Los profesionales de siempre, y la Viviana Canosa orientada al periodismo político, en su ciclo de actualidad de A24.

"Yo a los gays los amo, no soporto cuando alguien discrimina a un gay. No lo puedo soportar. No sé por qué tengo una sensibilidad muy especial para con esa gente. Mucha de la gente que me rodea es gay y los adoro", decía la conductora macrista en una entrevista con Tendencia, en su etapa más deconstruida.

En cambio, pasados los años y en su rol de conductora de Viviana con Vos, la periodista hizo un fuerte cambio de opinión en torno a la comunidad que otrora defendió. "Siguen rompiendo las pelotas con la ideología de género. Disney+ anuncia que desde finales del 2022, el 50% de los personajes de sus futuras producciones serán de la comunidad LGTBX+1 5X4, no sé cuanto y la concha de su madre. Que ganas de meterse con la educación de nuestros hijos", se escucha decir a la periodista anti derechos en un informe reciente.

La Negra Vernaci imitó a Canosa y la dejó en ridículo: "Ponchame toda"

"La Negra" Vernaci volvió a hacer reír a su público con su imitación de Viviana Canosa en su programa de radio Negrópolis (FM POP 101.5) a raíz de los dichos de la conductora sobre el lenguaje inclusivo. Su imitación se volvió viral y cientos de usuarios le expresaron su apoyo y admiración.

Todo comenzó cuando Canosa manifestó su apoyo por la prohibición del lenguaje inclusivo impulsada por Horacio Rodríguez Larreta. "La Negra" no desaprovechó la oportunidad y desplegó todo su talento al aire para dejar a la conductora en ridículo una vez más, imitando todos los gestos delirantes que hace a diario en televisión. "Sacame la música. ¿Qué te pasa? Poneme la música. Por cada uno de ustedes, voy a luchar. Voy a luchar por mi pueblo que me reclama, que me pide, que me necesita. Pero, ¿saben quién me da fuerza para seguir luchando? Soledad Acuña. Sos vos, Soledad, Solcito", comenzó Vernaci.