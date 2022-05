Se definió el futuro de Darío Barassi en El Trece: qué hará el conductor

Se definió el futuro de Darío Barassi al frente de 100 argentinos dicen, por El Trece. De qué dependía según el conductor.

El futuro de Darío Barassi con El Trece se esclareció luego de la entrega de los premios Martín Fierro. Luego de varias advertencias, en las que lanzó algunos comentarios poniendo en duda su continuidad en 100 argentinos dicen, se conoció una noticia que tenía en vilo a muchos de sus fanáticos.

Barassi advirtió el pasado viernes 13 de mayo en su programa qué era lo que sucedería si no ganaba un Martín Fierro, premiación en la que estaba nominado en tres ternas. "¿Vos no tenés ninguno? ¿En serio?", le preguntó una productora. "No, no tengo ninguno, tengo dos nominaciones y no gané nada", le aclaró. Y entre risas, sostuvo: "Si yo no gano, no sigo. Uno... aunque sea".

Finalmente, en la noche del domingo 15 de mayo, el presentador sanjuanino logró quedarse con uno de los tres premios: recibió una estatuilla al "mejor programa de entretenimientos de 2021". De esta forma, se puede afirmar que habrá Barassi para rato en la pantalla de El Trece, espacio en el que logró un gran reconocimiento como conductor de 100 argentinos dicen.

Darío Barassi, conductor de 100 argentinos dicen.

La emoción de Barassi al ganar el premio Martín Fierro

Qué dijo Darío Barassi tras ganar su primer Martín Fierro

Tras obtener el premio Martín Fierro, Darío Barassi estalló de emoción y se abrazó con su esposa Lucía Gómez Centurión. Inmediatamente después, se subió al escenario y manifestó: "Buenas, buenas, buenas noches. Qué alegría tener este premio, lo estábamos esperando. 100 argentinos dicen no para de superar nuestras expectativas". Visiblemente movilizado por la obtención, el conductor reconoció: "¡Ay! Estoy muy nervioso, eh... hay que imaginar a la gente desnuda, viste que dicen eso y te calma, ja... bueno, mejor no".

Barassi agradeció por la confianza que las autoridades de El Trece y de la productora le dieron para llevar adelante el programa: "La verdad es que estamos muy agradecidos, es una entrega absoluta. Es un programa que nos desafía y que nos invita a ir por más. Es un formato espectacular. La gente de Box Fish confió en poner a una persona que no era conductor, a hacerlo... a mí me invita a desafiarme permanentemente y en probar cosas nuevas". En tanto, dejó en claro que "todo el equipo hace el aguante. Es un programa que funciona en equipo. De mi parte dejo todo lo que tengo para dejar, pero sin este equipo no habría manera de hacerlo. Gracias a El Trece, gracias a Box Fish".

Antes de saber si se llevaría un nuevo Martín Fierro, Barassi le agradeció a sus seres queridos por el apoyo incondicional: "Y si no gano como mejor conductor la quiero nombrar a mi mujer. Te amo, gorda. Gracias por bancarme, a la Pipi mi hija, a Inés que está en camino y a mi familia, mis amigos". "Estoy chocho con este premio. Amo este programa, ¡gracias!", concluyó.