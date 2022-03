Se consagró en VideoMatch y ahora es influencer en España

Alejado de los medios, una destacada estrella de la televisión nacional probó un nuevo estilo de vida en Europa.

El primero de marzo se cumplieron 32 años del primer programa de VideoMatch por la pantalla de Telefe, el show de humor que le abrió las puertas a destacadas figuras que brillan en televisión hasta el día de hoy. Sin embargo, hay otras estrellas que tocaron el cielo con las manos y en su momento de auge decidieron abandonar los medios y cambiar el rumbo de su vida. Recientemente, una consagrada figura de VideoMatch y Combate reapareció luego de algunos años alejado y contó a qué se dedica actualmente.

Se trata de Guillermo "Fierita" Catalano, el famoso artista que logró conquistar al público gracias a su humor y carisma. Desempeñó roles relacionados a la conducción, la actuación e incluso al periodismo de tecnología, pero ahora encontró su vocación en otra área y en otro país. Guillermo siempre mostró su interés en el mundo de las redes sociales y los viajes, y gracias a su dedicación le surgió la oportunidad de trabajar de esto en el 2016 junto al programa Decidilo.

Luego de quedar fuera de Combate en el 2016, "Fierita" se dedicó por completo a viajar por el mundo y mostrar sus experiencias a través de las redes sociales. Actualmente reside en España y continúa con su plan de conocer el planeta y compartirlo con sus miles de seguidores. "Me pasó durante una etapa de mi vida que cuando tenés tiempo para viajar no tenés plata y cuando tenés plata y trabajo no tenés tiempo. Es la única vez en la vida que después de 2 años no tenía otra excusa para hacer lo que quería hacer", reveló Guillermo Catalano en diálogo con Clarín.

Actualmente, Guillermo "Fierita" aseguró haberse adaptado a "un cambio de paradigma" dentro del periodismo y comprendió que se dedica al periodismo móvil. "Una cámara es importante, pero también hay que prestarle atención también a que vale el qué y también el cómo y el cuándo", reflexionó el comunicador sobre todos los años que se dedicó a crear contenido en las redes sociales.

Más allá de que hoy esté consagrado en el mundo de las redes sociales, Guillermo "Fierita" Catalano comentó en la misma entrevista recorrió un extenso camino para saber cómo manejar estas plataformas. "Lo hacía por las mías, con un link externo porque Facebook aún no tenía esa funcionalidad. Es algo en lo que siempre estuve moviéndome: a mí siempre me gustó la idea de encontrar un espacio que no dependiera de un tercero. Es por eso también que estoy con No es nada, mi podcast diario, que ya lleva 301 episodios y que, modestia aparte, le va muy bien", aseguró.

Un reconocimiento internacional: "Seguir creciendo"

Hace algunas semanas atrás, Guillermo "Fierita" recibió el premio Internacional al Periodismo Móvil de Viajes, otorgado por la agencia EFE, la Universitat Oberta de Catalunya y Vueling. Orgulloso por este reconocimiento, el comunicador habló de este reconocimiento.

"Me puso muy contento porque el premio tiene que ver con lo que hacés y no con quien sos. Es un reconocimiento y a mí me sirve mucho porque afuera de Argentina yo me tengo que presentar y para el mercado mexicano o español me ayuda", comenzó. "Yo tenía una o dos cosas que me validaban antes de esto: un reel con todo lo que hice en tele, un millón de seguidores en redes y ahora tengo un premio. Eso levanta alguna barrera y ayuda a seguir creciendo", sentenció con gran orgullo.