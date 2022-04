Se confirmó el estreno de Casados con Hijos: sin Érica Rivas y ¿con Bublé?

Los protagonistas de la comedia menos Érica Rivas se preparan para debutar en el Teatro Gran Rex y su fecha de estreno está confirmada.

Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo De Bellis y Darío y Luisana Lopilato están en plena preparación de la adaptación de la comedia televisiva Casados con Hijos al teatro. Sin Érica Rivas en la tira, la fecha de estreno ya está confirmada y se vio la sorprendente aparición de Michael Bublé.

Los primeros deslices de una posible aparición de Casados con Hijos en el teatro fue a principios del año 2020. Como es sabido, debido a la emergencia sanitaria no pudo llevarse adelante la producción, motivo por el cual el cierre de los espacios teatrales fue un hecho.

En medio de toda la suspensión de la obra, se sumó la polémica de Érica Rivas y la interna con sus compañeros que determinó su salida. Tras la vuelta escalonada de las actividades culturales, ahora sí hay fecha confirmada de estreno.

Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Guillermo Francella, Florencia Peña y Marcelo de Bellis brindando por el estreno de Casados con Hijos

Será en el año 2023 en el Teatro Gran Rex y los protagonistas se mostraron juntos y contentos a través de imágenes capturadas por Michael Bublé, esposo de Luisana, quien tuvo una sorpresiva aparición en medio de los festejos y hasta se especuló con un posible papel en la comedia argentina. Si bien todo parece indicar que la obra de teatro se llevará a cabo con el elenco original, la presencia de la estrella canadiense asombró a los fanáticos.

Finalmente solo fue el fotógrafo del momento, donde se los vio a Francella, Peña, De Bellis y los Lopilato brindando en el marco del debut teatral de la mano de las productoras Telefé y RGB.

Por qué Érica Rivas no participa de Casados con Hijos

Durante una charla con Filo News, Rivas contó qué fue lo que sucedió a partir de su reclamo, que hizo a través de un mail privado, cómo respondieron la producción y el resto de sus compañeros hombres y cómo esta situación impactó en su vida hasta el punto de que, incluso al día de hoy, le sigue doliendo mucho.

“Re quería hacerlo. Si se pueden ver las cosas de antes, yo creo que casi soy la única que siempre estuvo contenta con su personaje. Siempre estuve feliz de lo que hice, orgullosa también. Incluso yo al principio les decía: ‘Tenemos que hacer una película por año, Los Argento se van de vacaciones, Los Argento…’ o algo así, pero me decían que no”, dijo.

“Yo creo que ellos no quieren que yo esté, me echaron. Yo re quiero estar, para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación. Como mujer, como actriz, como feminista. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa”, agregó.

La participación de Casados con Hijos en Better Call Saul

Curiosamente, el usuario de Twitter @CristianPhoyu advirtió que en uno de los primeros capítulos de la sexta y última temporada de Better Call Saul aparece una escena en la que una señora mira televisión: creer o reventar, el programa que está viendo es Casados con Hijos y en la imagen resaltan "Paola Argento" y "Coqui Argento", quienes son caracterizados por Luisana Lopilato y Darío Lopilato, respectivamente.