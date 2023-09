Salió a la luz un detalle inesperado sobre Flor Vigna y Luciano Castro: "Cada dos meses"

La pareja quedó expuesta luego de que se conociera un detalle inesperado sobre su relación y la frecuencia con la que lo hacen.

Luego de los intensos rumores de separación, Luciano Castro y Flor Vigna demostraron que su relación está mejor que nunca. Aunque ambos actores decidieron alejarse un poco de la vida mediática, en varias ocasiones la también cantante le dedicó temas de amor para dejar en claro que está enamorada. Sin embargo, ahora salió a la luz un detalle desconocido sobre su relación.

Fue Sabrina Rojas, ex pareja de Castro, quien hizo la inesperada revelación. Invitada a El Debate del Bailando, la reconocida actriz fue consultada por el vínculo de Vigna, quien participará nuevamente del reality show, con sus hijos. Entonces, Rojas fue contundente y contó la verdad sobre este tema.

"Nos llevamos súper bien con Flor. A veces yo la jodo porque les digo a los chicos ‘vengan a sacarse fotos con los padrastros’. Hay un vínculo con los chicos en el que se ven muy esporádicamente. Tal vez se la imaginan a Flor yendo y viniendo, pero es la pareja de Lu", confesó. De esta manera, desmoronó la idea que se había formado sobre un supuesto vínculo diario entre la cantante y los hijos de su pareja.

Asimismo, sumó: "Flor es muy amorosa con mis hijos, la adoran, pero tal vez ellos se ven cada dos meses. No tiene la cotidiana, pero no está mal”. Por último, contrastó con la relación que tienen sus hijos con su pareja, Luis "El Tucu" López: "No se ven tan seguido con los nenes. Son distintos vínculos. El Tucu realmente está de novio conmigo y con mis hijos, o sea tenemos un vínculo más familiar. Él los lleva al cole, los busca a un cumple, los ayuda con la tarea de inglés. Está muy presente".

Flor Vigna humilló a Nico Occhiato con una fuerte declaración: "Mi ex tenía razón"

A días de su nuevo debut en el Bailando 2023, en donde también formará parte de la apertura con sus nuevas canciones, Flor Vigna se volvió viral por unas fuertes declaraciones contra Nico Occhiato. La famosa cantante se refirió públicamente a su ex e hizo una humillante revelación sobre su intimidad.

Flor Vigna continúa enfocada en su carrera como cantante y en hacerse popular por su voz. Fue por este motivo que decidió grabar una serie de videos en su cuenta de Tiktok en donde grabó tanto versiones acústicas de sus propias canciones como covers de temas populares. Fue entre estos clips que le dedicó uno al dueño de Luzu TV, y quien fue su novio por más de seis años, con una particular letra.

"Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor", dice la primera estrofa de la canción que cantó Vigna. Precisamente, este tema pertenece a María Becerra y es uno de sus último hits que lanzó con Los Ángeles azules y se llama El amor de mi vida.

Luego de finalizar su relación en el 2019, Vigna y Occhiato volvieron a intentar estar juntos durante la pandemia, pero esto no resultó. Sin embargo, pese a que hay algunas indirectas que se mandan por redes sociales, parece que todo terminó en buenos términos. De hecho, ambos llevaron a cabo El último pasajero en 2022 y Flor fue como invitada a Nadie dice nada, el programa de streaming de Occhiato.