Romina se la pudrió al Conejo: "Ese tipo de fente a mí no me gusta"

La exdiputada se enojó y enfrentó al jugador cordobés. Las internas crecen en Gran Hermano.

Romina Uhrig aprovechó la salida de Coti de la casa de Gran Hermano para dejar expuesta a la correntina y arremetió contra Alexis "El Conejo", pareja de la joven en el reality. La exdiputada no se guardó nada y le dejó bien clara su posición al cordobés.

La salida de Coti cambió la relación de fuerzas en la casa de Gran Hermano y algunas cosas comenzaron a cambiar en el programa de Telefe. Es por eso que algunos participantes comienzan a decir cosas que tenían guardadas, como Romina.

La sorpresiva victoria de Ariel sobre la Correntina dejó muy agustiado al "Conejo", que no pudo si quiera aguantar hasta que Coti saliera de la casa para explotar en llanto. Mientras ella se despedía, él tuvo que ser consolado por algunos de sus compañeros y los días posteriores también se lo vio muy cabizbajo.

Aprovechando la vulnerabilidad del cordobés, Romina lo cruzó y lanzó munición gruesa contra su juego y el de Coti: “Ese tipo de gente a mí no me gusta. Yo considero que si vos sos así acá adentro, sos así en tu vida. Yo no voy a jugar así porque porque no soy así, no me nace ir a lastimarte a vos para yo llegar a la final”.

Walter "Alfa" Santiago también participó de esa charla que se dio en la cocina y dio su parecer sobre los motivos que llevaron a la salida de Coti. “La gente está cansada de la hipocresía, de la mentira y la actuación”, apuntó el sexagenario. En esa línea, Romina sostuvo: “Coti jugó para el acá dentro estaba todo bien, y cuando se fue a placa, se fue”.

La enemistad entre Romina y Coti surgió cuando una noche, la exdiputada se enteró de la traición de la correntina contra ella y Julieta. Al enterarse de que la influencer les hizo la espontánea, Uhrig hizo arder troya y desenmascaró a su conviviente.

Coti Romero vio a Conejo hablando mal de ella en Gran Hermano: "No puede"

Coti Romero, la reciente eliminada de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), salió de la casa y escuchó a su novio, Alexis "Conejo" Quiroga, hablando mal de ella en algunos clips.

En un momento, Alexis le dijo a Maxi Giudici que Coti probablemente iba a estar con otro hombre una vez que saliera de la casa. "Cuando está un mes sin ver a alguien, ya empieza a pensar en una persona porque no puede estar sola", aseguró el cordobés. La joven correntina vio todo esto y reaccionó en vivo.

Constanza recordó una escena de celos que le había hecho a "Cone" semanas atrás, cuando le había dicho que ella debería ser su prioridad, y aseguró que se lo dijo en broma: "Él no me entendió la joda. Hay una parte en la que le dije también que yo tenía que ser su prioridad, pero se lo estaba diciendo en joda, también".

Por último, Coti aseguró que sus sentimientos por "Cone" son reales y que espera que su relación continúe fuera de la casa. "Estoy enamorada. Si vos empezás una relación con alguien, no vas a esperar que termine. Con él me pasó eso y muy fuerte", concluyó.