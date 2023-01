Romina se emborrachó y le dijo a Nacho lo que piensa de él: "Si quieren que hable"

Romina se pasó de copas en el cumpleaños de Walter "Alfa" Santiago y lanzó afiladísimos comentarios para sus compañeros.

La celebración del cumpleaños de Walter "Alfa" Santiago fue un éxito y los participantes de Gran Hermano (Telefe) pudieron comer paella, tomar vino y festejar el natalicio del polémico veterano. Pero Romina se pasó con las copas de vino y disparó atronadores comentarios contra Camila y Nacho.

Cuando Santiago del Moro les anunció a los participantes que tendrían a su disposición dos botellas de vino tinto para la comida, "Alfa" bromeó y dijo que uno se lo cedería a Romina. "¡Ay, Dios! Antes tomaba un vino y ahora tomo una copa y ya estoy mareada", reveló la exdiputada del Frente de Todos una vez "achispada" por la bebida y con "Alfa" remarcando que en realidad estaba "en pedo".

En este estado y mientras disfrutaba de una copa de vino, Romina increpó a Camila en la cocina de la casa y le comentó: "Camila, hoy te enojaste porque le hicimos el desayuno a Alfa". Por su lado, la jugadora más nueva del reality se limitó a seguir lavando los platos y soltó un: "No, no me enojé".

Desde lejos y atento al picante diálogo, Nacho fue por Romina y sentenció: "Destila veneno, Romina, así (bajo la influencia del alcohol)". Al escucharlo, Romina lo frenó en seco y exclamó: "Esto me hace hablar. Si ustedes quieren que hable, denme vino". "Alfa" se mostró divertido con la situación y, imitando el tono de un borracho, soltó un provocador: "Denme más vino".

Gran Hermano: Romina se pudrió de la mentira de Santiago del Moro y lo expuso

Romina Uhrig se mostró furiosa con Alfa de Gran Hermano y Santiago del Moro por una broma que el participante debió hacer, complotado con la producción, para poder tener un festejo de cumpleaños en la casa de Telefe. La exdiputada por el Frente de Todos retó al conductor del ciclo en vivo por el chascarrillo que le hicieron.

Gran Hermano le prometió a Alfa un festejo de cumpleaños como él lo quería si éste les hacía una broma a sus compañeros, basada en una supuesta salida voluntaria de la casa. "¡No me mientas, boludo! Vos siempre me hablaste cuando yo estaba mal y me decías que no me tenía que ir, que me tenía que quedar por mis hijas. ¡Me estás jodiendo! Te vas a arrepentir. ¿Por qué hacés esto?", soltó Uhrig cuando el concursante comenzó su acting, intentando convencerlo.

Cuando la broma quedó expuesta y se descubrió que Alfa no se iría a ningún lado, Romina se mostró enojada y quebrada en llanto, tanto que no quiso ir al living, donde se encontraba Santiago del Moro en el televisor. "¿Vos me estás jodiendo?", le dijo a Alfa cuando se enteró que todo se trataba de una broma. Y agregó: "Estas bromas no se hacen, Santi. Perdoname", sin tapujos hacia el conductor del ciclo de Telefe.