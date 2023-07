Romina Pereiro reveló lo que muchos pensaban de la pelea entre Rial y Morena: "Tristeza"

La exesposa del periodista habló de la pelea entre padre e hija y dio su opinión al respecto.

Hace ya varias semanas que la relación entre Morena y Jorge Rial está bastante tensa y, luego de que la influencer saliera a contar varias cosas privadas de su vínculo con su papá, la familia se volvió a colocar en el foco mediático. Fue en este marco que Romina Pereiro salió a hablar y reveló lo que muchos pensaban.

Interceptada por el móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), la exesposa del periodista de espectáculo fue interrogada por el escándalo que envuelve a la familia. Contundente, la nutricionista opinó al respecto y se animó a contar cómo percibía la pelea como "ex miembro" del grupo familiar.

"Me da tristeza habiendo sido parte de la familia, pero espero que puedan volver a encontrarse en un momento, pero no tengo nada que opinar", empezó por decir Pereiro tratando de esquivar las preguntas. Sin embargo, ante la insistencia, determinó: "No es mi lugar y hace ya mucho que nos separamos. Me parece que no tengo nada que opinar".

El mensaje de Morena Rial que más le dolió a Jorge Rial: "En las malas"

Morena Rial hizo varias dedicatorias en sus redes sociales por el Día del Amigo y sorprendió al escribirle un cálido mensaje a Luis Ventura, con quien su padre está en plena guerra. A pesar del fuerte enfrentamiento entre su padre y Ventura, Morena no se guardó las ganas de dedicarle un saludo. El posteo se volvió viral en las redes sociales y llamó la atención de los seguidores de la joven, quienes opinaron que lo habría hecho a propósito para molestar a su papá.

Se sabe que More tiene un estrecho vínculo con Ventura ya que, en más de una ocasión, el periodista la acompañó y estuvo presente a su lado en momentos difíciles. Sin embargo, este saludo apareció justo en pleno enfrentamiento con Rial, dejando en evidencia que Morena no tendría intenciones de recuperar su relación con su padre.

"Feliz día a mi gran amigo, tío y buena gente. Gracias por estar siempre, pero más en las malas. Te quiero", escribió la influencer, junto a una foto de los dos juntos. De fondo, agregó un fragmento de la canción Mientras Me Curo del Cora, de Karol G: "Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, más na' necesito".

Luego, agregó otra publicación con la frase con una picante indirecta para algunas personas de su entorno: "Te mereces todo lo que hiciste a otros. Tu sabrás si eso te da miedo o felicidad. Feliz día a todos mis amigos. Y a los falsos fíjense..".