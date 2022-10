Rojo rompió en llanto, confirmó lo peor y Vignolo se quebró: "Me tocó"

Marcos Rojo confirmó la peor noticia y conmocionó al Pollo Vignolo en ESPN. El jugador de Boca Juniors y un crudo relato sobre su lesión ante Sarmiento.

Marcos Rojo habló con el "Pollo" Vignolo en ESPN y confirmó la peor noticia. Entre lágrimas, el defensor de Boca Juniors se quebró al anunciar la gravedad de su lesión y destacó el apoyo de sus compañeros en un momento tan complicado que opacó (a nivel personal) su tarde ante Sarmiento.

"Sentí tristeza al principio, por la jugada, yo ya sufrí esta lesión y todo indica que es el ligamento otra vez. Tengo la fe y la esperanza de que mañana en los estudios no sea nada. Hay que aguantar y creer en Dios, nada más", sostuvo Marcos Rojo, quien estaba siendo escuchado por Sebastián Vignolo. En ese momento, el "Pollo" se vio afectado por la situación.

Recordando el episodio ocurrido a los 25 minutos del primer tiempo, donde Marcos Rojo debió salir lesionado ante Sarmiento, el conductor de ESPN le consultó al defensor: "Veíamos el final del partido, vos sabiendo que podés llegar a tener una lesión. Esperemos que no sea la más severa, ¿vivías el partido como si estuviese sano, no?".

Marcos Rojo se quebró ante la pregunta del Pollo Vignolo

"Desde que me caía en la cancha hasta el final estuvieron hasta el final ahi apoyándome. Me tocó a mí de este lado apoyarlos a ellos", contestó Marcos Rojo, quebrado en llanto por el dolor que le generó esta lesión. Si bien aún no hay parte médico oficial, de confirmarse la presunción del defensor serán seis los meses que estará fuera de las canchas.

El desconsolado llanto de Marcos Rojo después de la brutal lesión

El futbolista de Boca salió llorando del campo de juego, después de haber sufrido una fuerte lesión. Entre lágrimas, mientras los compañeros lo trataban de consolar, el jugador tuvo que salir lesionado, después de haberse golpeado y haber pisado mal en la puerta del área de Sarmiento.

El defensor tuvo un verdadero minuto final. A los 24 minutos erró un penal y cuando volvía del área contraria, el jugador fue a pelear una pelota y tras querer frenar de manera intempestiva, el central zurdo se trabó con su pierna derecha y cayó al suelo inmediatamente.

Al ver al exjugador del Manchester United casi sin poder moverse y tocándose su rodilla, el árbitro Rodrigo Tello le dio permiso a los médicos para que ingresaran a atenderlo rápidamente. Tras realizarle algunos movimientos específicos, Rojo tuvo que abandonar la cancha en el carro de auxilios, ya que no podía caminar solo, y fue sustituído por Facundo Roncaglia.