Rodrigo Noya y un trágico accidente automovilístico: "Su última noche"

El actor Rodrigo Noya y una trágica noticia que conmocionó a todos. El auto terminó incrustado debajo de un camión a contramano.

Rodrigo Noya sufrió una dolorosa tragedia en la que dos personas perdieron la vida. Corría la madrugada del sábado 6 de agosto cuando, en medio de la lluvia, dos seres queridos del actor murieron tras incrustarse debajo de un camión Mercedes Benz a contramano.

Juan Cruz e Iván Membrile, de 20 y 21 años, eran dos hermanos que también compartían una cálida amistad con el actor y exparticipante de El Hotel de los Famosos. De hecho, Noya estuvo junto a los fallecidos horas antes del fatídico accidente. Ambos pasaron la noche del sábado en Cipolletti luego de ver la obra Una noche en el hotel, que Rodrigo protagoniza junto a Pedro Alfonso, Iiana Calabró, Pachu Peña y Camilo Nicolás.

La función se llevó adelante en el Club Obrero Dique de la localidad de Barda del Medio, y luego Rodrigo Noya con sus amigos salieron a bailar. El actor publicó la última foto que se sacó junto a los hermanos, en el Renault Clio en el que posteriormente perdieron la vida. La misma fue replicada por el hermano de los Membrile, quien le agradeció al surgido en Agrandadytos.

“Gracias Rodri, hiciste que pasaran su última noche increíble”, manifestó José, familiar de los hermanos muertos en la tragedia automovilística. A su vez, Membrile expresó su pesar en un extenso descargo que hizo en las redes sociales: "Tanto que te esforzaste por tus cosas, que lo habías logrado y se termina la vida en tu primer franco de tu primer trabajo Juanchi, ¿por qué? ¿Cómo se sigue después de esto? En cada segundo de mi vida están ustedes presentes, en cada paso, en cada respiración yo contaba con ustedes, mis hermosos amigos, hermanos, compañeros, mi motivo de vida, nos mataron en vida".

La desgarradora despedida de José, hermano de los jóvenes fallecidos

"Su alegría que contagiaban, su amabilidad, su compañerismo con el que lo necesitaba, su amor que emanaban, con solo verlos me cambiaban el día, y alegraban a todos con solo su llegada a cada lugar, les cuento que mucha mucha gente fue a despedirlos, gente que los amaba, gente que los conocía”, siguió José Membrile.

Graficando el dolor que significó enterarse del trágico final de sus hermanos, José Membrile agregó: "Sus amigos, su familia, sus conocidos que se hacían en cada gira que se pegaban, porque así eran, en cada fin de semana se hacían amigos nuevos. Nos mataron, nos mataron hermanitos míos, verlos a los dos sentaditos ahí en su autito que los llevaba a todos lados, juntos por todos lados andaban, pero verlos ahí con su carita llena de sangre fue mi muerte también, la muerte del papá, no se imaginan cómo se puso el papá al verlos ahí, eran su tesoro más Preciado, él los amaba, mamá no descansa desde esa llamada del sábado en la mañana, por favor vengan a visitarla cada vez que puedan. Quería creer que no eran ustedes”.