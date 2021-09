Rodrigo Lussich fulminó a una actriz de La 1-5/18: “Ya fue”

El periodista manifestó su opinión ante la novela creada por Adrián Suar y fue fulminante. Rodrigo Lusich habló sobre La 1-5/18 en Intrusos.

Rodrigo Lussich se expresó sobre la tira La 1-5/18 y algunos defectos que se habrían manifestado en los primeros capítulos. En su descargo, el periodista hizo referencia a una escena protagonizada por la cantante Ángela Leiva, cuyo personaje salió de la cárcel al comienzo de la tira.

“Angelita Leiva sale de la cárcel, después de dos años, espléndida… Va la amiga de la villa a buscarla, estamos ya metiéndonos un poquito en la novela porque ¿les gustó o no les gustó? También está eso, ¿no?”, expresó el conductor de Intrusos y dejó en evidencia cuál es su opinión de la serie creada por Adrián Suar, que se estrenó el lunes de la semana pasada.

Lussich continuó con su crítica hacia la lógica del personaje de Leiva en la tira de El Trece y lanzó: “La amiga le dice ‘estuviste dos años guardada´. Y ella le dice ´no, ya fue´. Para esos que dijeron que Angelita Leiva actúa muy bien, ¿en qué capítulo? Porque el primero era para un…”. Y agregó: “¿Por qué no le hicieron cantar en el primero a Angela Leiva? Había una fiesta ahí, en el barrio, que inauguraban el nombre de Rosario Vera Peñaloza que pusieron el monolito, ella hubiese salido a cantar”.

El elenco de La 1-5/18 respondió a las críticas

Los actores de La 1-5/18 respondieron a las críticas que recibió la ficción de Adrián Suar en las redes sociales. “Debemos ser más de 100 personas trabajando en La 1-5/18. Para mí fue revelador haber ido a la villa para hablar con los padres que laburan en los barrios. El trabajo real de los padres en las villas es impresionante”, expresó Esteban Lamothe en diálogo con El Destape Radio.

“Al comienzo me dolían las agresiones desde cuentas anónimas. Luego, entendí que no podía hablar con personas así. Si yo dudara que actuó mal me podría interpelar más. Pero voy a actuar y estoy tranquilo con lo que hago”, sumó el actor y cerró: “Nadie quiere romantizar la pobreza , no hay ninguna intención de ofender. Es una ficción, no es una misión del programa dar a conocer un barrio humilde”.

Por su parte, Agustina Cherri también hizo referencia a los comentarios detractores: “Dicen que queremos romantizar la pobreza, hay tanto comentario tremendo, como que al vivir en una villa uno debería estar con la ropa sucia o rota, no entiendo el concepto, pero entiendo que la gente que agrede u opina de ese lugar es gente que jamás ha ido a una villa o barrio humilde donde la gente es limpia y pulcra”.