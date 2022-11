Rodrigo Lussich confesó un romance inesperado: "Fue un touch and go"

Rodrigo Lussich protagonizó un tenso momento al aire en Socios del Espectáculo: se cruzó con un amor del pasado.

Rodrigo Lussich vivió un incómodo momento al aire en Socios del Espectáculo (El Trece), el programa que conduce junto a Adrián Pallares: tuvo que confesar frente a las cámaras un romance secreto de su pasado.

Todo comenzó cuando pasaron en pantalla un video de una entrevista de otro programa, en la que aparecía un presentador hablando con otra figura de la farándula sobre la elección de Chris Evans como el hombre más sexy del mundo.

Fue entonces cuando Pallares se dio cuenta de que el presentador de aquel video había tenido un romance con su colega un tiempo atrás. Lejos de guardarse el comentario, el conductor incomodó a Lussich con una pregunta al hueso.

"¿Es él? ¿Acaso el presentador que está ahí es conocido de esta casa?”, quiso saber Adrián. "No, no... Las chicas no saben de qué hablamos", respondió Lussich, visiblemente incómodo con la idea de que sus compañeras sepan sobre el tema.

Finalmente, Rodrigo confesó: “En el tape que estábamos viendo, el presentador que está ahí, con una colita… Bueno, lo conozco”. “¡No me digas, no me digas! Rodri, ¿vos estuviste con él?”, le preguntó la panelista Mariana Brey.

"Él me invitó al hotel de Madonna en Miami y bueno, fui. Fue un fin de semana largo de agosto”, recordó Lussich. Si bien no dio demasiados detalles, dio a entender que fue un romance muy breve: “Estuve ahí con ese chico, con el chico y la colita. Fue un touch and go”.

"¡Está re cambiado! Es una figura muy famosa en el área latinoamericana de Estados Unidos", sumó Lussich. "¡Mirá lo que te perdiste, Rodri! ¡Una carrera en Estados Unidos!", bromeó Brey. "No, no, no. Es solo amistad, solo amistad", cerró Lussich.

La razón por la que Rodrigo Lussich deja Socios del Espectáculo

Rodrigo Lussich anunció que abandonará Socios del Espectáculo de manera temporal debido a un importante proyecto teatral que le surgió: durante enero y febrero, hará temporada de verano en la Ciudad de San Pedro, a 164 kilómetros de Capital Federal.

"Firma de contrato para la temporada 2023. Gracias CV Producciones por la convocatoria", anunció Lussich en su cuenta de Instagram y además comentó de que se trata la propuesta. En esta ocasión, el periodista uruguayo conducirá el show de talentos de la ciudad.

"Gracias al señor intendente Ramón Salazar y a la Secretaria de Turismo y Cultura, Licenciada Marcela Cuñer, el lugar ofrece teatro y cultura con figuras de Buenos Aires y una influencia de medios de prensa de alcance nacional", agradeció Lussich a través de sus redes sociales.