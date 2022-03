Rocío Marengo publicó quién será el ganador de MasterChef Celebrity: “Lo hizo a propósito”

Rocío Marengo expuso quién es el ganador de MasterChef Celebrity: el audio que le mandó a Ángel de Brito.

Rocío Marengo, quien participó en la primera edición de MasterChef Celebrity, se convirtió en tendencia en las redes sociales por un misterioso comentario que hizo sobre una de las actuales participantes. Aparentemente, la modelo hizo un spoiler de quién será el ganador de esta tercera temporada. Al darse cuenta de la enorme repercusión que generó, eliminó la publicación pero ya era demasiado tarde: todos los fanáticos del programa llegaron a verla y la compartieron en sus redes. Más tarde, se filtró un audio suyo que empeoró todavía más las cosas.

Hay quienes creen que Rocío Marengo reveló el nombre del ganador a propósito porque se había ido en malos términos con la producción de MasterChef. Además, se sabe que la producción hace todo lo posible para mantener en secreto todos los detalles del reality. La gran final está cada vez más cerca y las tensiones se incrementan más a medida que se acerca esta fecha. Hasta ahora, los finalistas son Mica Viciconte, Mery del Cerro, Denise Dumas, Tomás Fonzi, Malena Guinzburg y “Juariu” y hay una gran incertidumbre sobre quién podría consagrarse como ganador.

En sus historias de Instagram, Marengo publicó una foto de Viciconte y le dedicó unas palabras de aliento. “¡¡¡Felicitaciones Mica Viciconte!!! ¡Gran laburo! ¡Te la bancaste toda! Guerrera, luchadora… gran jugadora. ¡Todo lo mejor! #MicaCampeona #MicaEnLaFinal”, escribió la modelo. Mientras algunos seguidores de MasterChef lo interpretaron como que simplemente la estaba felicitando por su trabajo, la gran mayoría lo entendió como una pista muy clara de que será ella quién ganará el certamen.

El audio que Rocío Marengo le envió a Ángel de Brito sobre MasterChef

Ángel de Brito, conductor de LAM (Los Ángeles de la Mañana), recibió un audio de Rocío Marengo dando explicaciones al respecto que terminó empeorando las cosas todavía más. Para De Brito, es más que evidente que lo hizo a propósito: “Ella había quedado muy enojada con MasterChef porque decía que en la edición la habían dejado mal parada todo el tiempo. Arruinó la final de MasterChef, contó quién gana MasterChef. ¡Increíble! Para mí lo hizo a propósito. Estuvo chota, no se revela eso”.

“Ella está en Chile, se hizo la gila. Escuchen el audio porque vuelve a meter la pata”, agregó el conductor, y procedió a mostrar la nota de voz que la modelo le mandó. “¡Hola Angelito! Mil gracias por dejarme este espacio para aclarar que fue todo un mal entendido. Leí por redes sociales que Mica estaba en la final, me puse contenta por ella, compartí una historia felicitándola. Y también felicitándola por todo su paso por este certamen que es tan difícil y que ella lo dio todo, estudió tanto, y se esforzó, y estuvo jugando todo embarazada, que es más difícil”, comenzó Marengo.

Una frase en particular fue la que la deschavó todavía más: “Nada, me alegré y lo compartí porque me habían informado por las redes, y al toque Mica me dice: '¿Por qué me felicitas, si no salió, no pasó nada de eso?'. Bueno, así que nada, al toque lo bajé, y bueno, Angelito ya me había capturado mi historia y todas las redes sociales habían hablado sobre la misma”, continuó la exparticipante de MasterChef. Sin embargo, siguió sosteniendo que la realidad es que no tiene “ningún tipo de información” y que simplemente está muy contenta por todo lo que logró Mica en el programa. “Obviamente quiero que gane, y como amiga merece ganar. ¿Qué querés que te diga? Nos vemos pronto”, se despidió.