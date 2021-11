Roberto García Moritán reveló qué cosa no le perdonaría jamás a Pampita: "Es nuestro código"

Roberto García Moritán se abrió sobre su relación con Pampita, en diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima.

Roberto García Moritán y Pampita están juntos hace más de dos años y, recientemente, nació su primera hija en común, Ana García Moritán, cuyo nacimiento fue tan mediático que hasta fue filmado para el nuevo documental de Pampita. A pesar de su alto nivel de fama y exposición, el empresario explicó cuáles son las reglas que tienen en la intimidad de su vínculo.

Cuando Carmen Barbieri, la conductora del programa de Ciudad Magazine, le preguntó a García Moritán por el tipo de acuerdo que tiene en su relación con la modelo, él explicó que mantienen una relación monogámica desde el principio y que, por esa razón, hay cosas que no podría perdonar.

“Vos sos un hombre seguro. ¿Perdonarías, por ejemplo, una infidelidad?”, le preguntó Barbieri. “Me parece que no. Me parece que tiene que ver con honrar determinados acuerdos que establecimos de entrada”, expresó Moritán y agregó que, por supuesto, no juzgan a las parejas que tienen relaciones abiertas, pero que ellos eligen la monogamia.

“Nosotros no hacemos juicio de los demás, pero nos gusta vivir así”, sentenció en diálogo con Mañanísima. “Por eso los tiempos, también. Para muchos fue difícil de entender. Nosotros ya sabíamos cuál era el camino, y el camino es respetando determinadas normas básicas”, relató el esposo de Pampita.

“La palabra es respeto. Está bien lo que decís, porque es respetar una relación, que se haga solamente de a dos y a puertas cerradas”, opinó Carmen. Moritán hizo una distinción y aclaró que ese es su concepto personal de respeto, pero que no todos comparten esa perspectiva.

“Pero porque es nuestra forma de entender la vida, nuestro código de convivencia. Cada uno entenderá el respeto de manera distinta”, cerró el empresario. Cuando Barbieri le preguntó si se ve al lado de Pampita hasta que sea un adulto mayor, él contestó: “Me veo muy viejito al lado de ella”. “Me encanta el amor que tienen, mandale un beso a Pampita que la amo, y a todos tus hijos y tu familia”, le pidió la conductora.

El escándalo entre Pampita y La China Suárez

Recientemente, ‘La China’ Suárez protagonizó una fuerte polémica con Wanda Nara y su esposo, Mauro Icardi, después de que se revelara que él le había sido infiel a Wanda con ella. Fueron varios chats privados los que se filtraron y, entre todos esos, se supo de uno en donde Suárez criticaba a Pampita.

Que se filtrara esto fue especialmente caótico para ‘La China’, no solo por su historia con Pampita y Benjamín Vicuña sino también porque ambas tienen muy buena relación desde hace años e incluso sus familias se reúnen de vez en cuando.

Wanda Nara filtró un chat que tuvo con la actriz en donde las dos hablaban sobre Pampita. Aunque tachó lo que dijo ella, en uno se podía leer que Suárez le dijo: “Pampita hizo el mejor negocio. Benjamín es demasiado bueno, demasiado”. Aparentemente, habrían conversado sobre un negocio de Vicuña en el que la modelo salió beneficiada económicamente, aunque hasta el momento no se supo más nada al respecto.