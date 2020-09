Robertito Funes Ugarte se hizo tendencia en las redes sociales y luego se viralizó una sorprendente noticia: conducirá un programa en la TV Pública.

Luego de las agresiones que sufrió en el móvil de C5N, Robertito Funes Ugarte se hizo tendencia en las redes sociales y luego se viralizó una sorprendente noticia: conducirá un programa en la TV Pública. El mismo se llevará adelante mediante un formato de entretenimientos y el periodista ya realizó un anticipo de lo que será Quién sabe más de Argentina.

A través de la cuenta oficial de la TV Pública, Robertito Funes Ugarte manifestó: "Llega a la Televisión Pública, quien sabe mas de Argentina, el programa que va a premiar el conocimiento que vos tenes sobre nuestro país. Es tu oportunidad para demostrar cuanto sabes de Argentina, de tus ídolos de fútbol, de comida, de historia, de geografía, de los amores de telenovela. Estamos buscando duplas mayores de 18 años, pueden venir con amigos, vecinos, con familiares, con quienes ustedes quieran. Haceme caso, podes participar por un premio, pero por un premiazo.

El anuncio de la TV Pública para presentar a Robertito Funes Ugarte

"Con la conducción de @robertofunesu llega a Televisión Pública QUIÉN SABE MÁS DE ARGENTINA, un programa que premia tu conocimiento sobre nuestro país. Estamos buscando duplas mayores de 18 años con ganas de competir y divertirse", fue el mensaje que la TV Pública adjuntó en el video que tiene como protagonista a Robertito Funes Ugarte, el periodista figura de C5N que ahora también incursionará en la pantalla de la señal abierta de la República Argentina.

Robertito Funes Ugarte se quebró al aire luego de las agresiones

Robertito Funes Ugarte vivió una situación sumamente violenta mientras hacía un móvil en los Bosques de Palermo por el Día de la Primavera: un hombre se le acercó y comenzó a a intimidarlo, insultándolo a los gritos y sin barbijo.

Después del ataque, Robertito hizo un descargo en vivo en C5N. En el programa conducido por Víctor Hugo Morales, el cronista relató el mal momento vivido y, antes de dar su testimonio, se le llenaron los ojos de lágrimas y tuvo que hacer una pausa. "Un poco avergonzante", expresó.

"Es como una correlación de muchas situaciones que uno ve en los medios. Que lo insulten a uno de esa manera... uno puede aguantarse muchas cosas. Pero hay una familia detrás, hay una madre, unos hermanos, amigos. Que este señor haya aparecido de esa manera tan impune, tan desagradable...", comenzó diciendo Funes.

"Me hizo entrar", afirmó Robertito y se lamentó por no haber advertido que podía suceder una situación así: "La tendría que haber visto venir y no fue así". "Se iba y volvía, era eterno, no se acababa más", recordó y siguió: "La policía intentaba contenerlo y lo que más me indignó es que estaba sin barbijo y cada vez que abría la boca, escupía".