Robertito Funes increpó a dos chicos y pasó vergüenza en un móvil: "Nada que ver"

Robertito Funes Ugarte construyó una carrera en el periodismo gracias a sus intervenciones chistosas como movilero y conductor de televisión. Recientemente, su sello infalible tuvo una vergonzosa falla en vivo, ante la sincera respuesta de dos jóvenes que dejaron en evidencia el discurso heteronormativo del periodista.

El incómodo momento inició cuando Robertito y Mariana Contartessi, conductores de un noticiero de A24, salieron a buscar testimonios en un móvil a raíz del escándalo que surgió con Kevin Bacon y una hamburguesería de Palermo. Una vez que dieron con dos jóvenes, Contartessi les preguntó: “Voy a ser indiscreta ¿ustedes son sólo amigos, son una relación? Cómo es la relación cuéntennos”. Cuando el chico y la chica le respondieron que eran amigos del colegio, "de toda la vida", Robertito aprovechó para incomodarlos.

"Pedro vos la mirás de otra forma, la mirás de otra manera. Yo sé que la amistad entre el hombre y la mujer existe, pero yo soy casamentero Pedro ¿eh?", apuntó el periodista. Cansada por la reproducción de un estigma heteronormativo, la amiga de Pedro le retrucó con una sincera declaración que enmudeció a Robertito: "A mí me gustan las chicas y a él los chicos, así que nada que ver".

Avergonzado y enmudecido por la respuesta que obtuvo, Robertito no ocultó su nerviosismo en una serie de gestos y morisquetas que quedaron registradas al aire. Y para salir de la situación, aprovechó a preguntarle al joven por sus gustos a la hora de conseguir pareja: "¿Qué tipo de muchachos te gustan?, ¿maduros?". Sumándose al tono del periodista, Pedro le salvó el móvil con una amable respuesta: "Altos, que sean fortachones y que me den cariño. Mayores, pero no más de 25 años".

Robertito estalló contra C5N y sus compañeros lo liquidaron: "Andá tranquilo, máquina"

"Ahora ya no queda absolutamente nada en el canal, todo es un descarte”, comenzó Robertito en su fulminante descargo sobre el entorno que lo acompañó durante su paso por C5N. "Me saqué una mochila al irme de C5N. Yo me fui triste porque no cuidaron el trabajo que hice durante 15 años", agregó, notoriamente enojado, en diálogo con Por si las moscas.

Por otro lado, aprovechó para señalar: "Los pocos que quedábamos no encontramos nuestro lugar porque el canal se llenó de caras desconocidas. Desde hace cinco años C5N se convirtió en un lugar de gente que no sabías quién era. Varios imitadores también”. Acto seguido, procedió a reafirmar que no se considera ni macrista ni kirchnerista, y que prefiere denominarse como "apolítico".

“Un canal que tuvo las figuras que tuvo, que antes era primero y ahora es tercero o cuarto. Se necesitan figuras en el canal. Con todo respeto, los movileros y movileras, que antes no los conocía ni el loro, ahora son conductores. Los de redes también, están conduciendo. Quedaron los periodistas que hacen editorial y los que son descarte. Debe ser más barato y más fácil para los nuevos gerentes; no cuidaron la pantalla”, cerró, picante.

Lo que Funes no se esperaba fue la inmediata reacción de sus excompañeros de trabajo, quien recurrieron a la ironía para responderle. "Andá tranquilo, máquina. Nadie te detiene (y mucho menos te extraña). #Descartes", publicó la cuenta de Twitter de la Comisión Interna de los trabajadorxs de C5N, en señal de disconformidad con los dichos del mediático conductor y movilero.