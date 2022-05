Robert De Niro se enojó con una fan argentina que le pidió una foto: “Sos muy grosera”

Robert De Niro se molestó con una fan argentina que le pidió una foto: el video de su reacción.

Robert De Niro está en Argentina por el rodaje de la serie Nada, dirigida Gastón Duprat y Mariano Cohn, en la que actuará junto a Luis Brandoni. Una fanática se lo encontró en un restaurante cerca del hotel Four Seasons, en donde se está hospedando, y el legendario actor de Hollywood le respondió de una manera inesperada: le negó sacarse una foto juntos y su esposa le dijo que era “muy grosera”.

Así lo contó la seguidora, una mujer llamada Florencia, quien filmó el momento exacto en el que se acercaba al actor para pedirle tomarse una fotografía. El clip se volvió viral en las redes sociales, que se llenaron de comentarios criticando la actitud del actor.

Si bien muchas figuras públicas evitan sacarse fotos con fanáticos y prefieren mantener un perfil bajo, lo que le llamó la atención a esta fanática fue la forma en la que le negó la foto, además de la respuesta de su esposa, quien estaba con él buscando una mesa para sentarse a cenar.

En el video, se ve a la joven acercándose al actor y diciéndole en inglés: “Robert, ¿me puedo sacar una foto con vos?”. “No, no, no, no, no”, le contestó De Niro haciéndole una seña con el dedo. “¡No! Sos muy grosera. Estamos acá con la familia”, intervino su esposa. "Bueno. Perdón, perdón”, le respondió la fan.

“Robert De Niro me dijo que no a la foto. Malísimo. Tachado de la lisa, Robert De Niro”, expresó la chica al final del video, mientras enfocaba al actor caminando con su familia por el restaurante, alejándose. Mientras algunos seguidores del artista opinaron en las redes que su reacción era coherente, ya que ser famoso y que te persigan a diario en la vía pública debe ser frustrante, otros lo criticaron ferozmente.

De qué tratará Nada, la nueva serie de Robert De Niro y Luis Brandoni

Nada explorará el mundo de la gastronomía. De Niro le dará vida al personaje de Vincent, un escritor bohemio que viaja a Buenos Aires y que escribe libros de cocina. Brandoni, por su parte, interpretará a Manuel, un prestigioso crítico culinario que se encuentra en un mal momento de su carrera. “La serie se llama Nada, es un poco el personaje que voy a hacer yo. Es muchas y tantas cosas que, en definitiva, no es nada. Un amigo, que es experto en gastronomía y que escribe libros, va a Argentina para entregar el último libro que escribió mi personaje”, adelantó el actor argentino, en diálogo con Los 8 Escalones del Millón (El Trece). La serie contará con cinco episodios y se podrá ver por la plataforma de streaming Star+.