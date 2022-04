Ricky Montaner rompió el silencio tras los rumores de crisis con Stefi Roitman

Stefi Roitman y Ricky Montaner volvieron a mostrarse juntos en medio de los rumores de crisis: ¿qué pasó?

Stefi Roitman y Ricky Montaner enfrentan rumores de ruptura desde algunas semanas después de su casamiento, a comienzos de 2022. Poco a poco, la influencer se fue mostrando cada vez más sola en las fotos que subía a sus redes sociales y, en casi todas sus publicaciones, sus seguidores le comentaban lo triste que se le veía la mirada. En medio de los rumores, hizo un nuevo posteo de los dos juntos.

La pareja estuvo distanciada durante algunas semanas debido a que Stefi viajó a Argentina para visitar a su familia y amigos, a quienes dijo que extrañaba muchísimo. Mientras tanto, el hijo de Ricardo Montaner se quedó en la casa de Miami en la que viven juntos. Ahora, volvieron a reencontrarse y aparecieron en las redes en medio de estas versiones de separación.

Para darles a conocer a sus fanáticos que estaban celebrando su reencuentro en Miami, Roitman publicó una serie de fotos de su esposo con emojis de corazones y otras de ella misma posando con un lentes de sol y con un outfit negro. “De negro, modo jefa. Mi personal paparazzi me saca pics”, escribió debajo del posteo. Más tarde, Ricky le comentó: “Yo soy el fotógrafo”, dejando en evidencia que siguen juntos.

El posteo de Stefi Roitman que preocupó a sus fans

Recientemente, Roitman había hecho un posteo en Instagram que encendió todas las alarmas de sus seguidores: un texto en el que habló sobre lo decaída que se venía sintiendo a veces. “Tengo algo para decir. Así como hoy me ven súper motivada, como que estoy con toda la energía para darle, meterle y hacerme bien entrenando, ayer estaba para atrás. Ayer a la noche, en particular, me agarró una cosa como de frustración. Estaba cero motivada, real. Estaba para atrás, pero hoy me levanté mejor”, expresó.

“Este mensaje es para decirles que, a veces, la cabeza nos gana para mal y eso es una cagad... No hay que dejar que eso pese, nos frustre y nos frene. Hoy me levanté con toda para motivarlos a ustedes también. Logren sus objetivos y sus sueños”, continuó Stefi. Y cerró su descargo con una frase que generó muchas especulaciones: “Pasan muchas cosas alrededor nuestro y nos cuesta verle el lado positivo a eso, pero se puede. No suelo compartir toda esta parte mía en mis redes, pero para que sepan muchos estamos en esta”.