Ricky Montaner chicaneó a su padre en La Voz Argentina: "Yo soy el único Ricardo"

El hermano de Mau Montaner cuestionó a su papá en pleno vivo de La Voz Argentina. Ricky Montaner reveló el verdadero nombre de su padre.

Ricky Montaner lanzó una picante chicana hacia su padre en pleno programa de La Voz Argentina. El cantante de reggaetón se burló de Ricardo Montaner por un motivo que dejó estupefactos a muchos de los presentes en el estudio de televisión, ya que en ,medio d su chiste se reveló un dato sobre la voz de Soy Feliz que muy pocos sabían.

Todo comenzó cuando Ricardo Montaner se sorprendió al descubrir que Lali no es el nombre real de su compañera en el jurado, sino que es Mariana Espósito. En ese momento, la intérprete de Disciplina soltó: "Claro, vos tampoco sos Montaner".

"¿Cómo? Sí que soy Montaner", reaccionó el cantante de manera abrupta. Y en ese momento el hijo mayor de su segundo matrimonio soltó: "Si Montaner sí es, lo que no es, es Ricardo". Marley aprovechó para contar al público que el nombre real de Montaner es Héctor y eso dio pie a Ricky para lanzar una chicana a su padre: "Él único Ricardo Montaner aquí soy yo".

El descargo de Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina 2021

El cantante que convirtió en ganadora a La Sole por segunda vez en el reality (ya que su equipo también resultó ganador en la primera temporada del show, en 2012) contó cómo vivió ese triunfo y reflexionó sobre algunas críticas que le llegaron. "Soy un chico con problemas de tartamudez. Lo tengo desde los seis años. Sufrí mucho al no animarme a hablar en público. No quería salir de mi casa. No quería hablar con nadie, me encerraba solo en mi cuarto. Llegaba un punto en que no quería estar más acá, no quería estar más en este mundo", comenzó su descargo el músico en diálogo con Primicias Ya.

"Las cosas negativas que pasé fueron algunos comentarios que hacían sobre mí. Decían que gané por lástima o que gané porque habló así. Fueron esas cosas que me dolieron mucho porque la gente no se pone en tu lugar y no saben lo que estás pasando", continuó el cantante. Y concluyó: "Estuve en un pozo del que no quería salir y estar en La Voz Argentina fue realmente como que hice algo para mí. Y esos comentarios es como que te bajonean. Creen que gané por dar lástima. No es así".