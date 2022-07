Revelan qué actriz ocupará el lugar de Erica Rivas en Casados con hijos

En Intrusos contaron qué actriz ocupará el lugar de Érica Rivas en la próxima versión teatral de Casados con hijos.

En Intrusos revelaron quién es la actriz elegida para ocupar el lugar de Érica Rivas en la versión teatral de Casados con hijos que se hará este año y que se realizará en el Teatro Gran Rex. "Apuestan fuerte a ella, va a ser una gran incorporación", destacó Maite Peñoñori sobre la nueva integrante de la exitosa sitcom de la que también son parte Guillermo Francella, Florencia Peña y los hermanos Luisana y Darío Lopilato.

Telefe anunció en abril pasado que finalmente llegaría a los escenarios la esperada versión teatral de Casados con hijos luego de ser suspendida por la pandemia. En esa época aparecieron las fotos de la reunión del elenco, a excepción claro de Érica Rivas, que en la televisión encarnaba a María Elena Fuseneco. De esta forma, se terminó de confirmar que la actriz no formaría parte de la obra que se realizará en el Teatro Gran Rex. Cabe recordar que Rivas denunció que la "bajaron" de la versión teatral porque pidió revisar los libretos, lo que generó un fuerte cruce mediático entre la actriz y algunos de sus excompañeros.

Pero en Intrusos revelaron que finalmente Dardo Fuseneco (Marcelo De Bellis) no estará solo en el regreso de Casados con hijos. "Sería la nueva novia de Dardo", contó Marcela Tauro, con lo que coincidió su compañera Maite Peñoñori. La actriz que desde la producción de la popular sitcom de Telefe eligieron sería nada menos que Jorgelina Aruzzi. "Apuestan fuerte a ella, va a ser una gran incorporación. Va a ser un personaje picante", sumó finalmente la exangelita. Vale recordar que ya De Bellis había revelado en su momento que se iba a sumar otra mujer al elenco, aunque no se sabía si sería una novia o la madre de Dardo.

La razón por la que Érica Rivas se fue de Casados con Hijos

Érica Rivas contó habló al respecto durante una entrevista con Filo News y explicó que para ella actuar “es un compromiso” con sus ideas. “Para mí ahí hay un compromiso de qué es lo que estamos perpetuando, a quiénes estamos haciendo doler. Me parece que siempre hay que burlarse del poder. Si me voy a burlar de una persona que está sufriendo no tengo ganas, no me gusta. Me parece que no es algo bueno para poner en la tele”, declaró la actriz. Por esta razón, no se arrepiente de haberse ido, aunque sostiene hasta el día de hoy que fue despedida por la producción.