Revelan cómo comenzó el romance entre Flor Vigna y Luciano Castro: "La invitó"

Después de que llegara la confirmación del romance de Luciano Castro y Flor Vigna, se conoció cómo comenzó la relación que sorprendió a la farándula.

El romance entre Flor Vigna y Luciano Castro tomó por sorpresa a buena parte de la farándula, pero con el transcurrir de los días cada vez se va sabiendo más al respecto. Primero corrió como un rumor hasta que llegó la confirmación por parte de los protagonistas después de que se viralizaran algunas imágenes en las que están juntos. En las últimas horas, también se conoció cómo fue que comenzó este inesperado romance.

Después de más de 10 años en pareja y dos hijos en común, Luciano Castro y Sabrina Rojas se separaron este año en buenos términos. La primera en mostrarse en público con una nueva pareja fue la actriz, que comenzó una relación con Luis Tucu López. Pero en los últimos días se confirmó que Luciano Castro está viviendo un nuevo romance con Flor Vigna. Si bien llevaba un buen tiempo circulando como un rumor, la ratificación de la relación entre el actor y la bailarina llegó recientemente. Además, también se supo cómo fue que comenzó el romance.

"Esta relación comenzó hace algunos meses, ellos se conocieron en el gimnasio, charlaban cuando entrenaban y no lo hacían en plan chamuyo sino que hablaban porque tenían una propuesta laboral en común de una serie que se va a grabar en el verano", comenzó contando Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine). Mientras el actor sigue asociado al proyecto de la serie, Flor Vigna se bajó ya que está lanzando su carrera en la música.

"Hasta que en un momento, se que ve que Castro se flechó con Flor, pidió su WhatsApp, le mandó un mensaje y la invitó a merendar", continuó la periodista en su explicación de cómo empezó el romance. "El primer encuentro fue una merienda, se juntaron en la casa de ella, era la primera vez que se veían fuera del gimnasio y después se empezaron a conocer", insistió Berardi sobre esa insólita primera cita entre Flor Vigna y Luciano Castro. "Al principio trataban de no coincidir en el gimnasio para no dar que hablar", explicó la periodista respecto a cómo se escondieron los protagonistas de este romance.

La reacción de Sabrina Rojas por el romance de Luciano Castro y Flor Vigna

La relación entre Castro y Vigna se destapó en la sección "El enigmático" de LAM, donde Ángel de Brito anticipó: "Van a quedar de cama con esto". Y luego, una de las panelistas lo dio a conocer con algunos detalles. Tanto el actor como la modelo fueron descubiertos a la salida de un entrenamiento y horas después de la noticia Sabrina Rojas se hizo eco de la situación.

De acuerdo a lo que indicó en el programa emitido por El Trece, Pía Shaw se comunicó por teléfono con Sabrina Rojas, ex pareja de Luciano Castro y que actualmente se sale con "El Tucu López". ¿Su respuesta? La actriz no estaba enterada en absoluto de con quién salía su ex, por lo que fue una verdadera sorpresa.