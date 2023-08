Repudiables comentarios xenófobos a indígenas al aire de El Trece: "Indios"

En uno de los programas más vistos de El Trece se produjo decepcionante momento cuando una cronista se burló al aire de sus entrevistados, una pareja de los pueblos originarios, y sus compañeros se sumaron a las burlas.

No pasó un mes desde su inicio y el programa Bien de Mañana (El Trece) ya tuvo su primer y decepcionante derrape al aire cuando una cronista se burló al aire de una pareja de indígenas. "Los indios nos quieren rajar", graznó una de las panelistas para herir a la pareja de entrevistados.

En un móvil desde una formación de la Línea de Subte D, una periodista de Bien de Mañana -el nuevo magazine de la primera mañana- visualizó a dos personas indígenas del Tercer Malón por la Paz y procedió a consultarles de dónde eran. Sin entender la respuesta de sus entrevistados, la cronista no repreguntó y soltó una repudiable burla que fue celebrada con risas en el estudio. “¿Qué habrá querido decir?”, dijo la comunicadora ante la pareja que no podía dar crédito a que se les burlen en la cara.

“Somos pueblos indígenas. Tiene que aprender la gente de Argentina a hablar el idioma de los indios”, indicó el hombre cuando le volvieron a dar la palabra, señalando que la sociedad no suele tener memoria ni instruir a sus descendencias en la cultura de los pueblos originarios. El piso del magazine siguió burlándose y minimizando los reclamos -"se pasó de estación este señor" y "los indios nos quieren rajar", algunas de las apreciaciones xenofóbicas y discriminatorias del panel- de la pareja que también se negó a revelar a quién votaron en las elecciones PASO.

“Yo hablo en serio y no me río. El voto no es público. Son cosas serias porque estamos defendiendo el destino de un país”, soltó la mujer que logró la reacción de Doman, aludido por el retruque. “No estoy para que me den clases de moral”, se quejó el expresidente de Independiente que volvió a la televisión. El cruce quedó coronado por los acordes de La Marcha Peronista en el estudio, como presunción burlona del voto de la pareja.

Cinthia Fernández se quejó de "El Negro" González Oro

Sobre el final de la nota, Fabián Doman manifestó su disgusto, y la voz de Cinthia Fernández irrumpió con un comentario que se leyó como un dardo a "El Negro" González Oro, exconductor de Nosotros a la Mañana (El Trece): "Ay, que suerte que viene un conductor que defiende a sus empleados".