Reapareció Samanta de Bake Off y destruyó a Dolli Irigoyen: "Le falta"

Dolli Irigoyen habló de lo que sucedió con Samanta Casais en el primer Bake Off, y la pastelera salió a responderle muy enojada por sus palabras.

Samanta Casais escuchó las declaraciones radiales que dio Dolli Irigoyen y salió a responderle con los tapones de punta. A muy pocos días de que Bake Off debute en la pantalla de Telefe, el certamen de pasteleros ya acumula una buena cantidad de polémicas a su alrededor, como la interna que revelaron entre la propia Dolli y Damián Betular. Bake Off buscará repetir el tremendo éxito de su primera edición pero también harán lo posible por esquivar la controversia que se desató en aquel momento con Samanta Casais.

La primera edición de Bake Off además de ser un éxito tuvo una importante polémica cuando la producción decidió descalificar a Samanta Casais, la ganadora del certamen, cuando se reveló que no era una pastelera amateur, un requisito indispensable para participar. Finalmente, el trofeo y el premio terminaron yendo para Damián Basile, que había salido subcampeón. Debido a esto, las redes sociales destrozaron a Casais, algo que también molestó a los responsables de Bake Off, como Dolli Irigoyen, que hablando de la nueva edición del certamen, le pegó por elevación a Samanta.

"Me parece que se ha investigado y hecho otro tipo de test, no va a volver a suceder lo de Samanta", disparó picante la reconocida cocinera en diálogo con Catalina Dlugi por La Once Diez. Casais escuchó estas declaraciones y no le gustaron, por lo que decidió responderle por el mismo medio a Dolli. "Dijo que cambiaron las reglas por el fraude que hubo conmigo. No está bueno que hable de mí así. Le faltó información para referirse así sobre el tema", comenzó asegurando Samanta, indignada.

A pesar del enojo por lo que dijo sobre su caso particular, Casais destacó la llegada de Dolli Irigoyen al jurado de Bake Off: "Como profesional, va a ser una buena jurado, detallista. Está buena la incorporación". Pero también se encargó de aclarar que su corazón está con Christophe Krywonis, a quien la cocinera reemplazará en el jurado que completan Damián Betular y Pamela Villar. "Era riguroso pero enseñaba muchísimo", recordó Samanta sobre el trabajo de Christophe.

El mensaje de Samanta a los nuevos participantes

Además de disparar contra Dolli Irigoyen por hablar sobre ella, Samanta Casais también aprovechó para enviarle un mensaje a los participantes de la nueve edición de Bake Off. "A los que entran, les digo que disfruten a full adentro, que disfruten cada momento. Que traten de no engancharse con las redes sociales, porque son un tacho de basura", recomendó Samanta, que debió sufrir un ciberbullying muy fuerte por lo que sucedió con ella en el certamen de pasteleros.