Rating: Telefe alarmó con una de sus cifras más bajas en los últimos meses

Canta Conmigo Ahora y ¿Quién es la Máscara? tuvieron una dura batalla por el rating durante la jornada del pasado miércoles 5 de octubre.

Telefe alarmó al alcanzar una de las cifras más bajas de rating en su prime time nocturno en los últimos meses. Durante la jornada del miércoles 5 de octubre, el canal de la familia no logró brillar con sus contenidos y, por primera vez en mucho tiempo, El Trece superó a sus dos principales ofertas para la velada.

La jornada inició con una emisión de Telefe Noticias que logró sus números habituales, es decir entre los 8 y los 9 puntos. Esta fue la única instancia en que el canal le ganó a El Trece, ya que su programa informativo solo alcanzó los 5,8 puntos de rating. Sin embargo, cuando comenzaron las propuestas de entretenimiento de cada señal, la situación se revirtió por completo.

El canal de Adrián Suar televisó su emisión diaria de Los 8 Escalones del Millón y lideró su horario. El programa conducido por Guido Kaczka osciló entre las altas cifras de 9,4 y y 10,4 puntos de rating. En contraposición, la oferta de Telefe, que es la novela brasilera Génesis, marcó uno de sus números más bajos (7,7 puntos) y posicionó directamente debajo del programa de preguntas y respuestas.

A las 22:50, veinte minutos después del horario estipulado, arrancó Canta Conmigo Ahora y comenzó su jornada con 9,3 puntos. A medida que avanzó la velada, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli descendió a los 8,9 puntos de rating, pero siempre se mantuvo liderando la pantalla.

Por su parte, ¿Quién es la Máscara?, el ciclo que fracasó en Telefe, arrancó quince minutos después de los pautado y solo tuvo una emisión de una hora. Cuando inició la emisión, con un piso bajo por Génesis, el ciclo de Natalia Oreiro marcó 7,7 puntos que luego solo ascendieron a 7,9. Una de las cifras más bajas del ciclo desde que inició.

Karina La Princesita explotó por las internas en Quién es la Máscara: "Mierda"

Karina "La Princesita" habló sobre los rumores de enfrentamiento en Quién es la Máscara (Telefe), el show de canto conducido por Natalia Oreiro en el que forma parte del jurado junto a Wanda Nara, Roberto Moldavsky y Lizy Tagliani.

Según trascendió, la cantante de cumbia se habría enojado con la producción del programa en diferentes ocasiones. Además, también se rumoreó que "La Princesita" y Wanda no se llevan del todo bien debido a cómo se tratan frente a las cámaras.

Todo comenzó cuando en LAM (América TV) observaron varias situaciones en las que la ex de "El Polaco" le contestó mal a la producción, como por ejemplo, un momento en el que la cantante le dijo a un colega a través de "la cucaracha": "A mí tratame bien". Al ser consultada al respecto, la artista confesó que esas situaciones de roces con la producción ocurrieron pero que no existe esa "mala onda" que se rumorea.

“Son cosas que pasan en el programa, pero por ahora no hay mala onda. Llega a haber mala onda y ustedes saben que agarro mis cosas y me voy a la mierda, porque yo hago tele para divertirme”, aseguró la intérprete de Corazón Mentiroso. Y agregó: “Lo que pasa es que hay mucha mala onda con respecto al programa, vamos a ser sinceros. Vos cuando querés guardar un secreto tenés a todos los que te lo spoilean. Una cosa es jugar y tirar el nombre de un personaje y otra cosa es spoilearlo”.

En este sentido, "La Princesita" opinpó que "es normal cuando sale un programa que tiren mala onda", especialmente porque Quién es la Máscara es "algo distinto" al resto de los programas. "Es un programa que es pura diversión y tal vez, en este país, si no hay algo picante no estamos acostumbrados. Pero entiendo que se generan muchos rumores, si ni había empezado el programa y dijeron que Lizy estaba peleado con Moldavsky, que había pica entre Wanda y Natalia, y en realidad nosotras recién nos cruzábamos, no era así", cerró la cantante.