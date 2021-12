Quiénes volverán a MasterChef en la instancia de repechaje

Ya casi en la mitad de la tercera temporada del famoso certamen de cocina, ya se conocieron los nombres de los participantes que volverán a la competencia en la semana de repechaje.

No caben dudas de que cada temporada de MasterChef Celebrity genera sensación entre el público fiel. Los participantes convocados en cada entrega logran cautivar a los televidentes que se encariñan e incluso confiesan quiénes son sus favoritos para convertirse en ganadores. Sin embargo, hay muchas veces que los elegidos del público no logran cumplir las expectativas del jurado y quedan eliminados, pero algunos de ellos tienen la ventaja de poder regresar en la instancia del repechaje.

La semana de repechaje es una instancia que brinda la producción de MasterChef Celebrity para darles una segunda oportunidad a aquellos participantes que quedaron eliminados y que tienen el gran anhelo de regresar a la competencia para poder demostrar todo lo que aprendieron y se esforzaron durante su ausencia. Incluso, en la temporada anterior, Sol Pérez volvió en la instancia del repechaje y se convirtió en una de las semifinalistas del certamen, por lo que las ganas de cada participante también son evaluadas en esta instancia.

En este marco, hay muchas personas que se encuentran ansiosas por esta instancia de repechaje en la tercera temporada, ya que hay muchos participantes eliminados que se habían ganado el cariño del público, por lo que tienen un gran apoyo para regresar. Así es como en las últimas horas, el usuario de Twitter David Investiga, quien ya develó varias primicias sobre el show que luego se confirmaron, anunció la lista de los tres participantes que regresarán a MasterChef Celebrity.

Generalmente, el repechaje está diseñado para que solo vuelvan dos participantes, pero parece que la competencia será tan reñida que el jurado tomará la decisión de regresar a tres participantes al programa. De esta manera, se confirmó que Denise Dumas y Juariu serán quienes regresen al show, pero el tercer nombre aún no salió a la luz, ya que puede que se trate de un participante que quede eliminado esta semana o la siguiente, antes del repechaje en MasterChef Celebrity.

La baja del repechaje: una gran tensión con el certamen de cocina

Hasta el momento, la semana de repechaje de la tercera temporada de MasterChef Celebrity tendría que estar conformada por José Luis Gioia, "El Negro" Enrique, Gastón Soffritti, Denise Dumas, Tití Fernández, "La Tigresa" Acuña y Juariu. Sin embargo, según informó la misma cuenta de Twitter, hay uno de los participantes que se negó a participar del repechaje.

Al parecer, el vínculo de este concursante con Telefe habría quedado bastante tenso luego de su eliminación, ya que su actitud demostró que no estaba muy feliz con la decisión tomada. Se trata del humorista, José Luis Gioia, quien no formará parte de la semana de repechaje. "Hay gente que mataría por estar en ese programa, pero yo no", fueron las palabras del artista cuando habló con el ciclo radial Moskita Muerta, tras su salida.