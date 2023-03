Quiénes son las hijas de Darío Barassi y qué edad tienen

El conductor está casado desde 2015 con su pareja Lucía Gómez Centurión y son papás de Emilia e Inés.

La historia de amor entre Darío Barassi y "Luli" Gómez Centurión dio como fruto a dos niñas: Emilia e Ines nacieron en 2019 y 2022 respectivamente y son tema recurrente en las intervenciones del conductor en cualquier entrevista. "La pipi", la más grande de las dos niñas sorprende con sus ocurrencias narradas por el mismo Barassi, quien cuenta con emoción todos los pormenores.

Cuantas hijas tiene la pareja

Darío Barassi con su hija

Barassi y Centurión son padres de Emilia e Inés, que tienen 4 y 1 año respectivamente. En numerosas oportunidades, el actor y conductor contó que le propuso a su esposa continuar agrandando la familia buscando un tercer hijo o hija.

“Llegó la segunda oruguita. Rompió esquemas, vino cuando ella lo decidió y eso ya habla de quién es y será mi nueva enana. Es básicamente adorable, tierna, pancha, duerme, come y hace unos ruiditos que enamoran. Muy parecida a su hermana mayor, que hoy la vino a conocer. Amor a primera vista, que duró 5 minutos y después las caricias dejaron de ser tan amorosas y se pusieron intensas por decirlo de alguna manera. No puedo creer verlas juntas, son mi mayor orgullo, no entiendo cómo con Lucía Gómez Centurión trajimos estas reinas al mundo”, aseguró Barassi tras el nacimiento de su segunda hija sin escatimar en palabras de amor.

“Inés, muñeca de papá, ya te amo con locura, bienvenida a este caos, que de mi mano va a ser un camino inolvidable, hasta que camines sola y veré tu arranque sintiendo el mismo orgullo que sentí hoy”, finalizó.

El duro momento de Darío Barassi y su hija recién nacida

A pocos meses de nacer, Ines debió ser internada por complicaciones de salud que fueron potencialmente riesgosas por su corta edad: "mi enana esta semana se recibió de leona”, aseguró y calificó a la situación como "por lejos el peor momento de nuestras vidas".

El conductor puso en pausa todas sus obligaciones y compromisos para estar con sus pequeñas y su esposa ante la situación crítica, por lo que el alta fue más que celebrada entre sus miles de seguidores. “Gracias eternas a todos los que sumaron en esta semana de lucha. Amigos y familia presentes siempre, al equipo médico, enfermeras, técnicos, las familias que están pasando lo mismo e incluso a los mozos, eternas gracias”, enumeró en su posteo. De esta manera Dario Barassi cerró la publicación recibiendo miles de comentarios de figuras reconocidas del país como Nico Vazquez o Julieta Nahir Calvo, y quedó atrás el mal trago sufrido por la familia.