Quién se va hoy de MasterChef Celebrity 3: revelan el nombre del participante

Faltando pocas horas para la emisión de la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity 3, se filtró de manera oficial el nombre del primer eliminado del reality culinario de Telefe.

Todavía transita su primera semana y ya se filtró el primer eliminado de MasterChef Celebrity 3. Las versiones que circulan con fuerza terminan sosteniéndose en una fallida estrategia de Telefe por ocultar el nombre del primer famoso que le dirá adiós al reality gastronómico más exitoso de Telefe.

Quién es el primer eliminado de MasterChef Celebrity 3

De acuerdo a lo que se comentó en las últimas horas, varios usuarios de las redes sociales dejaron en claro que el primer participante eliminado será José Luis Gioia, actor y humorista de 68 años que ha formado parte de grandes telenovelas de El Trece y Telefe, entre otras. El famoso no tuvo un buen arranque con sus preparaciones y fue el primero en mantener un tenso cruce con el jurado.

El rumor se basa en que Gioia fue invitado a PH: Podemos hablar el sábado pasado y, históricamente, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff se caracteriza por spoilear los eliminados de la competencia de Telefe. El hecho de que este domingo no haya gala de eliminación -debido a las elecciones legislativas- motivó a la señal a apostar por una estrategia que confunda a los televidentes.

Guerra de pelados en MasterChef Celebrity 3: José Luis Gioia se hartó de Martitegui

Pasó la primera noche de última chance en MasterChef Celebrity 3 y "los peores" de la semana tuvieron que enfrentarse por un solo lugar arriba del balcón. La difícil consigna indignó al humorista José Luis Gioia, quien no dudó en regañar a Germán Martitegui cuando este visitó su isla de trabajo. Al jurado no le cayó bien su actitud y mantuvieron un picante cruce.

A pesar de que Donato de Santis avisó que podían preparar el plato que quisieran, Damián Betular anunció que no se podrían prestar ningún ingrediente y que además debían dejar uno de los elegidos sobre una ruleta para que sean sorteados y cambiados con el resto de sus colegas. Los nervios y el azar no le jugaron una buena pasada a Gioia y su intento de papillot, una delicia compleja para la cual le faltaban ingredientes.

Ofuscado por la falta de ingredientes clave para su papillot, José Luis Gioia optó por no preocuparse por la receta y cuando Germán pasó por su isla se mostró relajado. “Ya hice todo, estoy re tranquilo”, comentó, con ironía. En off, aprovechó para burlarse del chef con un tajante: “Ya viene él y empieza… Tengo miedo que un día sonría y le pase algo, un paro cardíaco o alguna cosa de esas”.

También, cuando Martitegui le pidió que le mostrara su comida, José Luis aclaró “que estaba en el horno”, por lo que jurado se acercó a ver la preparación y furioso apuntó: “El horno está frío, esto no se va a cocinar nunca en tu vida. No se va a hacer. No sirve, al plan B. Afuera, chau”.