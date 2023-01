Quién se va de Gran Hermano: filtran el eliminado del domingo 1 de enero

El nuevo eliminado de Gran Hermano se conocerá en la gala de eliminación de este domingo 1 de enero.

El nuevo eliminado de Gran Hermano se conocerá en la gala de eliminación de este domingo 1 de enero. En medio de varios conflictos entre los protagonistas, y tras la expulsión de Juliana el pasado lunes, Santiago del Moro dará a conocer quién será el participante que quedará fuera del programa de Telefe. En las últimas horas, y curiosamente, se filtró quién podría ser el primer concursante que se va en 2023.

Para la gala de este domingo, Camila, Daniela, Walter "Alfa", Ariel y Constanza son las tres participantes que quedaron en la placa de eliminación. Es clave tener en cuenta que Thiago Medina -líder de la semana por haber ganado una prueba ante Nacho- decidió salvar a Daniela pero Gran Hermano declinó su voluntad por haber adelantado su decisión en la madrugada anterior.

Por estas horas trascendió en las redes quién es el participante que abandonará la casa de Gran Hermano. De acuerdo a varias publicaciones, comentarios y encuestas que hubo en Twitter, Ariel se va del programa por el voto de la gente. En tanto, Camila, Constanza, Walter "Alfa" y Daniela continuarán en el reality.

Así es el ronquido de Ariel que no deja dormir a nadie en Gran Hermano

Ariel Ansaldo, el participante de Gran Hermano que ingresó hace pocas semanas, ya tuvo sus primeras polémicas tras enfrentarse con Walter "Alfa", En este contexto, hubo una situación que molestó a casi todos sus compañeros y se trata de los ruidosos ronquidos nocturnos, motivo por el cual recibió varias quejas.

En la emisión de la madrugada del jueves 29 de diciembre, se vio un fastidio permanente de "Alfa", quien comparte habitación con Ariel, Thiago y Marcos. Tras los ronquidos del oriundo de Berazategui, comenzó a revolearle almohadones en su cara para despertarlo, pero no tuvo éxito, ya que siguió durmiendo profundamente.

Aún así, el participante de 60 años continuó agarrando almohadas para arrojárselas a Ariel, quien en un momento se levantó de su cama y se las devolvió. Al día siguiente, comenzó a hablar solo en la cocina, furioso por la actitud de "Alfa". "No se los voy a negar, me desperté medio caliente. Me tiró un par de almohadones fuertes... en cualquier momento me lo llevo conmigo a este", expresó.