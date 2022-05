Quién se va de El Hotel de los Famosos: el próximo eliminado en El Trece

Se filtró el nombre del participante que se va de El Hotel de los Famosos, exitoso reality de El Trece. Las reacciones de las redes tras conocer el nombre del eliminado.

En la jornada de este lunes 23 de mayo se conocerá un nuevo eliminado de El Hotel de los Famosos. En esta oportunidad, Lissa Vera e Imanol Rodríguez serán los participantes que lucharán por continuar en el reality de El Trece. Sin embargo, en las últimas horas, se filtró quién se va del programa.

Los famosos del exitoso ciclo que es transmitido por la señal del Grupo Clarín atraviesan momentos de absoluta tensión. En "La Familia" se produjo una traición: los integrantes de dicho grupo, encabezado por Maximiliano "El Chanchi" Estévez y Alex Caniggia, mandaron a Lissa a "El desafío de la H" a competir con Imanol.

Tras lo sucedido, la ex integrante de Bandana manifestó su descontento y se mostró decepcionada: "La familia no me dijo nada. Estoy sorprendida...y bueno, pasó, está bien". Y sostuvo: "Quieren a Imanol, no quieren que se vaya. Sería como que quieren que me vaya yo, no sé... es raro".

Quién se va de El Hotel de los Famosos

De acuerdo a lo que anticiparon diversos usuarios de Twitter, Lissa Vera se va de El Hotel de los Famosos. Teniendo en cuenta que el programa ya fue grabado, se conoció que la cantante perdió el duelo con Imanol Rodríguez en "El desafío de la H". La encargada de filtrarlo fue Adriana Bravista a través de su cuenta de Twitter (@adrianabravist6).

Repercusiones en las redes tras la eliminación de Lissa Vera

Lista de participantes que siguen en El Hotel de los Famosos

Alex Cannigia.

Imanol Rodríguez.

Chanchi Estévez.

Martín Salwe.

Sabrina Carballo.

Lissa Vera.

Melody Luz.

Locho Loccisano.

El desafío de la H, en El Hotel de los Famosos.

Rumores de embarazo de Melody Luz tras estar con Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos

Melody Luz despertó fuertes rumores de embarazo en El Hotel de los Famosos (El Trece). En los últimos días, la bailarina fue atendida por médicos por náuseas y malestares. Gabriel Oliveri, gerente del reality, rompió el silencio en medio de las especulaciones y confirmó que las posibilidades existen, ya que la pareja mantuvo relaciones recientemente.

“Yo escuché que hay rumores de embarazo. La realidad es que el ejercicio para que eso ocurra lo están haciendo, todo el tiempo”, expresó Oliveri en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez). Si esto llegara a ocurrir, explicó que es la producción la que tomará una decisión al respecto. “Sé que la producción se ocupa de que ellos tengan todos los medios para estar seguros y para cuidarse. Si eso pasara, tendrían que ver qué hacen, porque es algo muy personal”, enfatizó. Aunque varios televidentes creen que su relación es falsa, Oliveri asegura que para él es real y que incluso Caniggia consideró presentarla en su familia.

“Melody y Alex son muy intensos. Yo veo que en las redes no gusta que estén tan pegados todo el día, pero entiendo que eligen estar de a dos también para sobrevivir en el show. Les creo que se quieren y que Alex se la va a presentar a Mariana Nannis, su mamá”, finalizó. Hasta ahora, no hay novedades oficiales al respecto.