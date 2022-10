Quién fue el primer ganador de Gran Hermano en Argentina

Gran Hermano: quién fue el participante que se consagró como ganador en 2001.

Gran Hermano se estrenó por primera vez en Argentina en el año 2001 y desde entonces se consagró como el reality más visto en el país. Ahora que se estrenó la undécima edición del reality, Gran Hermano 2022, lo que muchas personas de esta generación se preguntan es quién fue el primer ganador de todos.

La casa más famosa del país impulsó la carrera de varias personas que pasaron por ella. De allí salieron varias personalidades que al día de hoy trabajan en los medios, como Cristian U, Ximena Capristo, Silvina Luna, Andrea Rincón y muchos otros más. Gracias al reality, el primer ganador de todos pasó de ser profesor a conseguir trabajo como productor en un reconocido canal.

El primer ganador fue Marcelo Corazza, quien compitió en la gran final contra Tamara Paganini, Gastón Trezeguet y Daniela Ballester, quienes quedaron en segundo, tercer y cuarto puesto. Antes de entrar al programa, trabajaba como profesor de educación física y de rugby en escuelas. Al día de hoy, es productor de televisión en Telefe.

Sin embargo, Corazza confesó en varias ocasiones que al contrario de lo que muchos creen, salir de la casa de Gran Hermano no garantiza una salida laboral. En su caso, fue todo lo contrario: nadie lo quería contratar para evitar escándalos en los colegios.

“Yo no buscaba la fama, necesitaba el premio nada más, y fue durísimo, la sufrí. Yo era profesor de Educación Física y me rechazaban en todas las escuelas porque no querían un profesor tan expuesto. Hoy sería re cool, pero en ese momento era distinto”, explicó Marcelo en diálogo con el ciclo radial Por si las Moscas (La Once Diez).

El exparticipante de Gran Hermano agregó que volver a la normalidad "fue muy duro, porque quería entrar a trabajar a colegios y no podía" y opinó que "hay que tener la cabeza muy fría" para soportar el alto nivel de exposición que llega después, cuando ya no pueden salir a la calle sin ser fotografiados y perseguidos como superestrellas.

Además, Marcelo señaló que se necesita mucha fortaleza mental para soportar ser visto las 24 horas del día. "Los participantes tienen que recordar que todo lo que se muestra, es lo que hiciste vos adentro de la casa. Acá te levantaste mal, te ven. Subís de peso, te ven. Esto es vida real y es un desafío grande para cualquiera hoy”, concluyó.

El calvario de Tamara Paganini en Gran Hermano

Tamara Paganini también salió afectada psicológicamente de Gran Hermano. En varias entrevistas, confesó que sufrió depresión, que pasó por momentos de mucha angustia por la exposición y que incluso había intentado quitarse la vida. "La gente te ama o te odia, pero en ese momento el hater te escupía literalmente en la calle. Me pasaba de ir caminando con mi novio y dos pibas de 20 años se me pararan enfrente y que me dijeran ‘puta de mierda’”, contó en diálogo con LAM (América TV).

Es por esto que Tamara salió camuflada a la calle durante muchos años. "Me tenía que vestir de hombre para andar con la calle, usaba gorrito y barba postiza. Me ponía faja y caminaba a lo chabón para que no me miren ni siquiera como mujer. Pero había momentos en que la situación se salía de control. He salido de boliches con partes íntimas lastimadas, un pezón... Me han roto la ropa”, recordó.