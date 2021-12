Quién es la pareja de Tomás Fonzi: están juntos hace 15 años y tuvieron dos hijos

Tomás Fonzi está en pareja con Leticia Lombardi desde hace 15 años y juntos tuvieron dos hijos: Teo y Violeta.

Tomás Fonzi es uno de los participantes de MasterChef Celebrity 3 más mencionados en las redes sociales por los seguidores del programa y también uno de los preferidos. A pesar de su gran nivel de fama, se sabe muy poco de su vida personal, en especial en lo que respecta a lo romántico.

Tomás está en pareja con Leticia Lombardi, con quien comparte dos hijos: Teo (5) y Violeta (10). Están juntos hace 15 años y, según contó recientemente en una entrevista para La Nación, llevan un vínculo monogámico y se mantienen tan firmes con esa decisión al día de hoy como al principio de su romance. Sobre ella no se sabe casi nada: solamente que no es actriz y que no pertenece al ambiente artístico.

A pesar de que la monogamia no es la manera de relacionarse más elegida por los jóvenes de esta generación, muchos otros la eligen y la sostienen a lo largo del tiempo. “Con mi mujer abrazamos el formato monogámico. Supongo que en parte porque es una estructura heredada, no conocemos otra”, explicó Fonzi, quien en este momento, está actuando en la obra de teatro Somos nosotros, que aborda el tema de los vínculos.

Tomás Fonzi y Leticia Lombardi, su pareja desde hace 15 años.

“Cada pareja es un universo con sus propias reglas de la física y los contratos entre las partes, los tácitos y los hablados, son muy peculiares a cada combinación. Todo está en cuestionamiento, es la época que nos toca vivir, no hay una única manera de amar, hay tantas como personas y eso es lo que plantea la obra”, reflexionó.

¿Cómo se conocieron Leticia Lombardi y Tomás Fonzi?

Tomás conoció a Leticia, que no pertenece al mundo de la farándula, cuando tenían 20 años. Después de estar juntos durante tres años, decidieron separarse durante un tiempo y, más tarde, terminaron volviendo. “Tuvimos un distanciamiento pactado de tres años, pero el amor siempre se mantuvo encendido. Encontré al amor de mi vida”, contó el actor en PH, Podemos hablar, en diálogo con Andy Kusnetzoff.

A pesar de que casi se casan en tres oportunidades diferentes, nunca terminaron por concretarlo, pero más allá de eso, su vínculo está cada día más fortalecido, explicó Tomás. Como Leticia no pertenece al mundo de la actuación, según contó él, hay cosas que prefiere evitar, como por ejemplo, ver las escenas íntimas que él tiene que actuar en películas o televisión.

“¿Es verdad que las escenas de sexo un poco se le complican a Leticia?”, indagó Andy. “Y, ¿a quién no? Yo no podría verla a ella en una escena así. Ella prefiere no verlas. Hay que manejarlo con delicadeza”, expresó Fonzi.