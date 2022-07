Quién es la japonesa que canta tango y deslumbró a Tinelli

Dejó sin palabras a Marcelo Tinelli en su propio programa. Quién es una de las integrantes del jurado de Canta conmigo ahora.

Kaori Orita es una mujer japonesa que vino desde su tierra natal a la República Argentina en búsqueda de nuevos horizontes musicales. Y entre ellos encontró su pasión por un género bien nacional: el tango. Con su voz, deslumbró a Marcelo Tinelli y hoy es una de las jurado de Canta conmigo ahora.

"Vine hace siete años a Argentina, buscando tango verdadero. Tango, tango, tango. Si no es tango, no escucho casi nada. Me importaron directo de japón, vine dejando la vida comodísima de Japón. Una loca", aseguró Kaori Orita, quien fue presentada en un pequeño clip que se publicó en el programa conducido por Marcelo Tinelli.

Buscando emocionarse con los cantantes que se somenten a su votación y a la de los 99 jurados restantes, Kaori Orita afirmó: "Aunque sea extranjera, hay momentos en los que la letra entra al cuerpo. Ahí lloro". Validando su sensibilidad artística, Tinelli la describió de la siguiente manera: "Es una artista japonesa que canta tangos. Habla castellano y japonés, canta tango y te digo, es Adriana Varela".

Rating: inestable debut para Marcelo Tinelli con Canta Conmigo Ahora

Canta Conmigo Ahora sorprendió con su debut en El Trece y alcanzó inesperadas cifras de rating, pero hacia el final del programa, la situación se desestabilizó. Luego de la final de El Hotel de los Famosos, Marcelo Tinelli volvió a la pantalla chica logró posicionarse por encima de La Voz Argentina su mayor contrincante.

La dinámica del programa consiste en la audición de aspirantes a cantantes profesionales que cantan ante 100 jurados que elijen si "cantar o no con ellos", mientras más artistas voten más puntaje suman y más chances tienen de consagrarse como los ganadores del certamen. Con esta premisa y gracias al alto piso de rating que le dejó la final de El Hotel de los Famosos, Marcelo Tinelli lideró el prime time nocturno durante la primera mitad de la noche.

En principio, la última emisión de El Hotel lideró su horario con un piso estable de 17 puntos, posicionándose incluso por delante de Fugitiva, la novela turca de Telefe, que solo llegó a los 11 puntos. Sin embargo, durante los primeros minutos de programa, Canta Conmigo Ahora bajó un poco y arrancó con 15 puntos.