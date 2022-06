Quién es la famosa vedette que no irá al casamiento de Pepe Cibrián

Pepe Cibrián se casará con su novio 40 años menor y prepara una fiesta que será un epicentro de celebridades. Quiénes irán y qué famosa vedette argentina no asistirá.

Pepe Cibrián (73) se casará con Nahuel Lodi (32), su novio 40 años menor que él, y prepara una mega fiesta donde habrán muchas celebridades de la farándula y los medios. Anticipándose a la celebración, el actor, director teatral y referente de la comedia musical adelantó algunos de los invitados y reveló que famosa vedette le dijo que no asistirá.

En comunicación con Detrás de escena (AM 540) Cibrián procedió a nombrar algunos de los invitados que darán el presente a su boda: "Mi hermana del alma que es Georgina Barbarossa, Cecilia Milone con Nito Artaza, Laurita Fernández, Carmen Barbieri, Florencia De la Ve y Juan Rodó".

"Y Moria Casán, aunque Moria no va a poder asistir debido a que estará en España con la obra Julio César", cerró Pepito dando a entender que "La One" tuvo que rechazar la invitación a la boda por compromisos laborales con la obra que está protagonizando en el Cine Teatro El Plata, en el barrio de Mataderos, en base al texto clásico de William Shakespeare, con versión libre de José María Muscari.

Por otro lado, el periodista Nicolás Peralta quiso saber si Ángel Mahler -el socio de Cibrián en Drácula y más espectáculos- iría a la boda y Pepito respondió: "Claro que está invitado pero no podrá asistir porque va a estar en Miami en esa fecha".

Cómo irá vestido Pepe Cibrián y su novio a la boda

"Ya contraté a un sastre que nos va a lookear tanto a Nahuel como a mí. Se llama Marcelo Sacco y nos hará dos trajes informales porque la fiesta no será estructurada y en mi caso será verde clarito con un chaleco en un tono más oscuro mientras que Nahuel optó por el color lacre. Aun no sé si me pondré joyas, eso lo estoy evaluando", cerró el actor y director teatral sobre los looks elegidos para el gran día.

Cabe destacar que, recientemente, Cibrián habló del desempeño sexual que tiene con su novio y reveló: "a mí el cáncer (de próstata) y sus tratamientos con tantos rayos me afectaron bastante. Pero no es tan grave, eh. A esta edad sigo experimentando el sexo con la misma generosidad con la que lo hice toda la vida. Soy una persona muy activa en ese aspecto. A mí me fascina dedicarme artesanalmente al placer de mi compañero, soy muy geisho en la cama”.