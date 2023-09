Quién es la actriz famosa en Argentina que se sumó a "Traicionada", la serie turca de Telefe

Traicionada, la serie turca de Telefe que está siendo un éxito, incorporó un nuevo personaje a la trama, con una actriz muy conocida en Argentina interpretándola.

Las novelas turcas han ganado un espacio significativo en la televisión argentina, y Telefe no es la excepción. La serie turca "Traicionada", es el último ejemplo, ya que esta novela está siendo furor entre los televidentes argentinos. Sin embargo, recientemente incorporó un nuevo personaje y lo que realmente ha generado revuelo es la actriz que la interpretará, ya que se trata de una figura muy querida por la audiencia argentina.

En este artículo te contamos todo lo que tenés que saber sobre este personaje que se suma a "Traicionada" y la famosa actriz que lo interpreta.

Melisa Döngel y su aparición en Traicionada

Melisa Döngel no es una desconocida para los seguidores de las producciones turcas en Argentina. La actriz, que ha demostrado una versatilidad única en sus roles, se hizo conocida en nuestro país con la novela "Amor de Familia", también emitida por Telefe. Posteriormente, se la vio en "Eda y Serkan: ¿será que es amor?", donde continúa actuando. Ahora, en "Traicionada", se suma al elenco para dar vida a Hicran, un personaje que promete develar grandes verdades.

La actriz famosa en Argentina que se suma a Traicionada

Döngel se pondrá en la piel de Hicran en su etapa de juventud, lo que supone un desafío interpretativo. A diferencia de sus anteriores personajes, en esta ocasión lucirá un look completamente distinto. Si antes la vimos con cabello rubio y castaño, ahora sorprenderá con un colorado intenso y un corte de pelo desalineado, en sintonía con la personalidad de su nuevo rol.

Hicran hizo su aparición en la trama la semana pasada, en su versión adulta, justo cuando Selçuk sufrió un accidente. Ahora, la versión joven de Hicran, interpretada por Döngel, aparecerá en las memorias que tendrá la mujer adulta. Este recurso narrativo permitirá explorar situaciones muy sensibles, con la prostitución como temática central.

¿Quién es Melisa Döngel?

Melisa Dongel es una de las actrices jóvenes mas famosas en Turquía

La actriz de 23 años, con una vasta experiencia en el mundo de la actuación, se formó en la Academia de Arte Osman Yagmurdereli. Su primera experiencia en la pantalla chica fue en 2016, en la serie "Which We Loved". En Argentina, ya la hemos visto en diversas series turcas como "Elif", donde interpretó a "Süreyya", y en "Amor de familia" como "Deniz". Ahora, en "Traicionada", tiene la oportunidad de sumergirse en un personaje complejo y lleno de matices.

Sin embargo y a pesar de su éxito, la artista ha revelado que su vida ha sido un verdadero drama. En 2021, debido a un popular caso de abuso intrafamiliar que sacudió a Turquía, Melisa reveló que su padre abusó de ella durante su infancia en reiteradas oportunidades. Debido a lo que ha vivido, su padre actualmente se encuentra en prisión, pero ella debió luchar durante años por la tenencia de su hermana, quien en la actualidad tiene 19 años.

“Nunca pensé en ser actriz, pero la vida me llevó a actuar. Cuando me involucré, me di cuenta de que la actuación y la psicología no van en direcciones opuestas. Al actuar, podemos asumir muchos personajes y ser un espejo de las situaciones sin salida en las que vive la gente. Espero que podamos ser un poco guías”, confesó en una entrevista.