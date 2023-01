Quién es Clara Chía Martí, la novia de Piqué a la que Shakira destrozó en su nueva canción con Bizarrap

Todo lo que se sabe sobre Clara Chía Martí, la tercera en discordia entre Shakira y Gerard Piqué a quien la cantante le dedicó su nuevo hit con Bizarrap.

Clara Chía Martí, la tercera en discordia entre Shakira y Gerard Piqué, es una joven española de la cual muy poco se sabe hasta el día de hoy. Ahora que la cantante colombiana publicó su nueva canción junto a Bizarrap, en la que apunta directamente contra el futbolista y su novia actual, lo que muchos se preguntan es qué será de la vida de Clara.

En 2022, salió a la luz que Piqué había engañado a Shakira con una mujer mucho más joven que él llamada Clara, que apenas aparecía en fotos tomadas por paparazzis. En medio del escándalo mediático, la mujer de 22 años puso sus redes sociales en privado para evitar comentarios, lo cual generó aún más misterio.

Lo poco que se sabe de Clara es que vive en un barrio exclusivo de Barcelona, que sus dos padres son abogados y que pertenece a una familia de clase alta. Además, estudia Relaciones Públicas y se dice que al principio de su relación, Piqué le consiguió trabajo en la productora Kromos, una de sus empresas, en la que trabaja organizando eventos.

Poco a poco, se fueron dando a conocer más datos sobre Chía Martí. Según trascendió, Piqué la habría conocido cuando la joven trabajaba de mesera en una discoteca de Barcelona que el futbolista frecuentaba mucho junto con Riqui Puig y otros amigos.

Según el medio español Vanitatis, "fue un flechazo inmediato”. Algunas teorías dicen que Gemma Iglesias, la novia de Puig y mejor amiga de Clara, habría sido quien los presentó. A pesar de que la joven estaba en pareja cuando se conocieron, se dice que el ex de Shakira se enamoró de ella en una de esas fiestas y desde entonces mantuvieron un romance a escondidas.

Una de las primeras fotos que se filtraron de los dos juntos fue en febrero de 2022, cuando Piqué aún seguía en pareja con Shakira. Seis meses después, salieron a la luz fotos de los dos en un recital, ya sin esconderse, en un casamiento de un amigo de Piqué e incluso andando en monopatín en un parque.

Qué dice la letra de la nueva canción que Shakira le hizo a Piqué junto a Bizarrap

"Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las dabas de campeón, y cuando te necesitaba, diste tu peor versión", dice la primera estrofa del hit de Shakira con Bizarrap.

"Sorry, baby, hace rato que yo debí votar ese gato. Una loba como yo no está pa’ novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú", sigue la canción. "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifiques, mastique y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques", continúa Shakira.

La estrofa que más furor generó es una en la que nombra explícitamente a Piqué: "Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-Pique". Luego, hace referencia a una gran deuda que el futbolista le dejó: "Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Más adelante, apunta directamente contra Clara, a quien se refiere como una mujer que "tiene nombre de persona buena" pero que "Clara-mente no es como suena". "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú".

"Yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo, no sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo, yo valgo por dos de 22", agrega, en referencia a la edad de Clara, 22 años. Por último, le recuerda a Piqué el gran error que cometió al dejarla por otra: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también".