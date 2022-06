Quedó atrás: Tinelli, "enganchado" tras separarse de Guillermina Valdés

Marcelo Tinelli ya tiene su cabeza en otro lado. Luego de separarse de Guillermina Valdés, fue Adrián Suar quien detalló cómo está "El Cabezón" a pocos meses de volver a la TV.

Marcelo Tinelli volverá a conducir ShowMatch con un formato totalmente renovado. Atrás quedó el Bailando y en 2022 se le dará paso a Canta conmigo Argentina. En este sentido, Adrián Suar reveló cuál es la fecha en que "El Cabezón" volverá al aire y cómo lo ve pensando en los desafíos televisivos que deberá afrontar y luego de su separación de Guillermina Valdés.

“Todavía no se la fecha pero será julio, agosto... Marcelo está contento, está enganchado. Es un formato nuevo, un Tinelli nuevo, renovado y con ganas de hacer lo mejor que él sabe que es hacer televisión”, aseguró Adrián Suar, haciendo alusión a los cambios de aire que sufrió "El Cuervo" en los últimos meses: ruptura con la madre de su hijo Lorenzo, renuncia a la presidencia del club "Azulgrana" y el adiós a la Liga Profesional de Fútbol.

Confiando en la capacidad de Tinelli para llevar adelante el desafío de un nuevo formato en la TV argentina, Adrián Suar remató: “A veces llega cuando tiene que llegar. Es un formato enorme que le va a quedar muy bien”.

Suar se cansó y reveló sus internas con Mirtha Legrand: "Que vaya donde quiera"

Adrián Suar decidió contar cuáles son las diferencias que mantiene con Mirtha Legrand y por qué no arregló el regreso de la diva a los almuerzos y cenas de El Trece. En diálogo con Mañanísima, el productor no tuvo ningún tipo de filtros.

“Espero que vuelva. Ojalá. Yo la adoro, me encantaría que vuelva ella, Juana también. Le hicimos una oferta y ahora ellos van a contestar. Ojala se pueda resolver, nosotros la queremos”, comenzó diciendo "El Chueco", quien también habló sobre el regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla chica y adelantó cómo será el formato que conducirá el líder de ShowMatch.

Analizando la situación de Mirtha Legrand, Suar dejó en claro que el tema tiene que ver con el dinero que cobrará la diva: “Es una cuestión económica, no hay otra cosa. Ojalá podamos lograrlo. El canal quiere, si ellos quieren se logrará. Y si no, me daría mucha tristeza que Mirtha no esté en la pantalla de El Trece. Es una figura para la pantalla de eltrece y sino que vaya donde quiera porque ella es de todos los canales. Es una cuestión económica nada más”.