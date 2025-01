Cuáles son los programas que dejarán de formar parte de la grilla de Telefe en 2025.

Telefe es el canal más visto de la televisión argentina en la competencia directa por el rating con El Trece y América TV. De cara al comienzo del 2025, la dirección artística ya tiene confirmados cuál es la grilla de programación del próximo año y cuáles son los que serán levantados del aire.

Es común que en cada final de año, los canales de televisión se encarguen de definir sus programas y sus figuras. En 2024, Telefe fue nuevamente el canal más visto superando a sus competencias más directas como El Trece y América TV, aunque durante la segunda mitad, el promedio bajó considerablemente y hubo jornadas que se las terminó llevando el canal del sol.

Acostumbrado a tener mayormente producción de realitys que suelen tener un tiempo breve de vigencia al aire, como Gran Hermano o Bake Off, el canal de las pelotas ya cuenta con información de los programas que siguen y los que no, entendiendo que hay nuevas ediciones que pueden aparecer durante el transcurso del año entrante.

Qué programas no siguen en Telefe en 2025

Bake Off Argentina

Gran Hermano (termina en mayo de 2025)

Survivor Expedición Robinson

Susana Giménez

El resto de los programas de Telefe continúan, pero ya se conoce quiénes no siguen de los que arrancaron en 2024.

Una famosa periodista trabajó para Susana en su último programa y contó todo lo que vivió: "No puedo más"

Susana Giménez regresó a la televisión después de años alejada de la pantalla y en la última emisión de la temporada 2024 hizo una insólita entrevista a ella misma cuando era joven, en la época que hizo el filme La Mary. Una periodista que trabajó para ese momento relató lo que vivió en sus redes sociales.

La diva se entrevistó a ella misma gracias a la utilización de la inteligencia artificial que reemplazó al acara de una actriz por la de ella cuando grabó la mencionada película, junto a Carlos Monzón. Para poder llevar a cabo ese momento televisivo, muchas personas trabajaron duro, entre ellas la famosa periodista Noe Antonelli, miembro del ciclo A la Barbarossa, de Telefe.

Antonelli compartió un video del casting que le tomaron a la actriz que interpretó a la Susana joven y en el pie de foto detallo cada momento del proceso. "Acá empezó a gestarse La Mary. Vimos una selección de 15 posibles Susanas y lo de Jazmín Diz fue superador. Quiero dejar de hablar de esto ya pero no puedo porque cada persona que veo me hace un comentario al respecto, y no puedo mas que sentir orgullo", comenzó la periodista.+

"Por eso necesito contarles que esto fue un equipo gigante de trabajo y lo quiero destacar. Empezando por Luli Tavar la gran artífice de esta idea, y por Fede Levrino que tuvo que convencer a Susana Giménez confiando ellos dos, a ciegas, en nosotros. A Furor Estudio que tiene menos meses que nuestro bebé pero que a base de mucha dedicación y amor, está cosechando los esfuerzos de toda una vida de aprendizajes y sueños. A Darío Turovelzky y Guillermo Pendino por siempre motivar a sus equipos para ir por mas, por animarse a hacer un hecho histórico en televisión y abrir la puerta al cambio de era. A Susana Giménez por demostrar una vez mas que es la número uno de todos los tiempos", continuó Noelia.