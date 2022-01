¿Qué pasó con Sabrina Rojas? El llamativo mensaje de El Tucu López a Jimena Barón

El conductor de televisión le envió un mensaje a su expareja en pleno vivo, a pesar de su noviazgo con Rojas.

"El Tucu" López hizo referencia a Jimena Barón en medio de su programa de televisión y le dedicó una inesperada frase. Después de haber salido durante meses, el conductor y actor se pronunció sobre una publicación que la intérprete de La Cobra había hecho en sus redes sociales y también se acordó de enviarle su cariño a su hijo Momo.

Jimena Barón hizo un posteo en sus historias de Instagram en el que enumeró las hazañas que consiguió a los largo de su vida, en formato de currículum. En el ciclo de TV Es Por Ahí, Julieta Prandi se expresó al respecto y le lanzó un palito a su co-conductor, "El Tucu" López: "Te voy a desafiar Tucu, tres ítems de tu currículum quiero, como hizo Jime que la recontra banco y me encanta todo la sinceridad que tiene".

Acto seguido, el presentador aludió a la publicación de su expareja, con quien asegura haber terminado en buenos términos, y soltó: "Sí, le mandamos un beso grande, y a Momito también”. Además, el periodista Guido Zaffora, panelista del ciclo, aprovechó para sacarle algunos datos más a López sobre su vínculo con Barón. "¿Ella conoció a tu familia, cómo se llevaban?", enunció y el conductor respondió: "Se llevó re bien. A Tucumán fuimos la Mary, la Gaby, que es la mamá de Jime, el Momo y Elvis, mi perro, todos en el auto, 14 horas manejando para las fiestas".

Las emotivas palabras de Jimena Barón en su despedida de Showmatch

Hace algunas semanas, la cantante se expresó en el último programa de Showmatch: La Academia, donde se desempeñó como jurado, y reveló el angustiante momento que vivió hasta entrar al programa. "Primero quiero agradecerle a la producción y a vos Marce. La verdad es que allá por el 2019 llegué al mejor momento de mi vida con La Cobra Tour. Y cumpliendo mi sueño personal", comenzó sobre cómo la afectó el advenimiento de la pandemia de coronavirus.

"Gracias a Dios no me faltó dinero y dormí calentita, pero me trajo todo un viaje personal muy duro. Me estaba costando muchísimo mentalmente y emocionalmente", continuó sobre su consciencia de su privilegio de clase, en alusión a cuánto necesitaba volver al ruedo a nivel laboral. Y agregó: "No la estaba pasando nada bien y este programa me hizo muy bien. La gente de este carrete me dio un año maravilloso en un momento personal bastante de mierda".