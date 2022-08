Qué pasó con Piñón Fijo: detalles del escándalo y de qué lo acusan

El repaso en orden cronológico sobre qué pasó con Piñón Fijo y sus hijos. El conflicto familiar y las denuncias por "violento" que recibió en los últimos días.

Fabián Alberto Gómez, más conocido como Piñón Fijo, vive momentos sumamente turbulentos. En los últimos días, el nombre del artista volvió a estar bajo la lupa de todo el país, aunque no por un show o una nueva canción sino por un escándalo familiar con sus hijos y su expareja. Todo comenzó a raíz una publicación que Piñón realizó en su cuenta de Instagram. Inmediatamente después, miembros de su familia salieron al cruce para destrozarlo públicamente y realizar denuncias que tuvieron viralidad en las redes sociales.

Sol Fijo (hija), Piñón Fijo, Karina Suárez (exesposa) y Jeremías Fijo (hijo).

La foto que publicó Piñón Fijo que desató el escándalo

El pasado viernes 12 de agosto, Piñón Fijo subió una foto de su nieta, hija de Sol Fijo, en una historia de Instagram. "Mi loquita hermosa, nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño. #derechodenietos #derechodeabuelos", reclamó el payaso, quien rápidamente despertó la polémica en las redes sociales.

Horas después, Pablo Layús explicó en Intrusos: "Fabián no la está pasando bien. Él se separó de su mujer y, a partir de ahí, perdió toda relación con sus hijos, Jere y Sol. Y, desde que pasó todo esto, Sol, la mamá de Luna, no lo quiere ver". Y agregó: "Sol fue mamá hace poco. Nació León y Piñón aún no lo conoce. Me dijo que prefiere no hablar, pero sé que está muy mal y la última opción que le queda es ir por la vía judicial para poder ver a sus nietos".

El mensaje de Piñón Fijo sobre su nieta que desató la furia de la familia del artista.

La reacción y denuncia de Sol Fijo, hija de Piñón Fijo

Tras la publicación de su padre, Sol Fijo lo cruzó con un fulminante descargo que hizo en su cuenta oficial de Instagram. "Hace 8 meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos, en mi semana 32 de embarazo. Y fue el ultimo porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años", señaló al principio del comunicado.

Luego, la mujer que también se desempeña como artista sostuvo: "Esa fue mi única decisión concreta hasta el momento, jamás le prohibí ver a los nietos. Ante esta decisión de límites esperé algún gesto de humanidad para reconfigurar sus encuentros con mi hija bajo nuestros límites y condiciones, pero eso nunca existió. No apareció". Y denunció: "No se puede tapar el sol con las manos. No puedo permitir que más nadie de mi familia salga herido. Quiero seguir creciendo como artista, pero principalmente como ser humano y es por esto que hago terapia hace mucho tiempo".

"Todas mis decisiones desde hace casi 6 años están pensadas en cuidar y respetar los derechos y la infancia de mis hijos, nada está librado al azar cuando de la salud mental de las personas que más amo están en juego", concluyó, de manera tajante.

Sol Fijo y su denuncia pública contra Piñón Fijo.

El hijo de Piñón Fijo también destrozó al artista

Luego de que su hermana -Sol Fijo- lanzara dardos contra su padre, Jeremías Fijo tuvo una reacción muy similar y le sumó un nuevo capítulo al escándalo. "Es realmente muy duro y triste recibir tantos insultos, maltratos, opiniones y veredictos sin ningún fundamento real. Les juro por lo que más quiero que las cosas no fueron así. Y si así él lo sintió, creo que había y hay muchos caminos para conseguir su supuesto objetivo, ver a su nieta", manifestó, en su cuenta de Instagram. Y señaló: "Algunos tan simple como agachar la cabeza y llamar por teléfono, golpear una puerta. Nunca sucedió".

En tanto, aseguró que a su padre "le pareció mucho mejor la idea de subir una foto del rostro de una criatura de cinco años. Obviamente, asegurándose de tapar y cuidar el suyo". Sumamente molesto por la situación, explicó que la defensa de Piñón Fijo fue "que ‘se le fue de las manos’. Eso sí decidió comunicarlo puertas adentro, en privado". Y le hizo un pedido particular al público: "Con esto no busco que dejen de insultarnos y castigarnos, porque sé perfectamente que seguirá sucediendo, solo que al momento de hacerlo piensen que hay otra campana, otra versión de los hechos, totalmente distinta a la que se está exponiendo".

Finalmente, Jere Fijo pidió cautela a la hora de evaluar los hechos y también dio a entender que su padre cometió varios errores, aunque no los mencionó: "No se queden con el título de que estamos enojados porque ‘papá se separó de mamá’. Hemos perdonado cosas realmente importantes, y lo seguiremos haciendo". "Quizás la agresión se desvía para otro lado, como que todo lo que tenemos se lo debemos a él, que sin él no sería nadie. Eso siempre nos lo dejó en claro. Así que lo tenemos súper presente", concluyó.

Piñón Fijo fue denunciado por su hijo, Jeremías Fijo.

La respuesta de Piñón Fijo tras las acusaciones de sus hijos

Piñón Fijo decidió romper el silencio tras las acusaciones de maltrato por parte de su hija Sol, y en conferencia de prensa no pudo evitar emocionarse. "Si hubiera sabido las consecuencias que se iban a dar, no lo volvería a hacer", lanzó el cordobés.

Aludiendo a la publicación que realizó en Instagram junto a su nieta, Piñón Fijo aseguró: "Por respeto a los niños no voy a decir nada, lo único que hice (fue subir la publicación con su nieta), mi gran pecado es que si hubiera sabido las consecuencias que se iban a dar, no lo volvería a hacer".

"Eso desencadenó conjeturas en el periodismo, y esa bola de nieve que se generó le hizo daño a mis hijos. Y bueno, ya sabemos la reacción. Voy a pensar tranquilo como dar una respuesta clara. Hoy en día es fácil acusar de maltrato y violencia", agregó el payaso cordobés, quien no quiso dar mayores detalles en la piel del payaso que lo acompaña hace 34 años.

La reacción de Karina Suárez, ex esposa de Piñón Fijo, tras el escándalo familiar

Karina Suárez, mujer que se casó con Piñón Fijo el 10 de diciembre de 1986, rompió el silencio luego de que se conocieran los testimonios de Sol Fijo y Jeremías Fijo. Por medio de una historia de Instagram, la ex pareja del artista cordobés compartió una placa de la cuenta Colectivo educación inicial (@colectivoeducacioninicial), y un comentario contundente: "Desnaturalicemos el maltrato". Inmediatamente después, las búsquedas de "Piñón Fijo violento" se dispararon en Twitter y también en Google.

Karina Suárez compartió una publicación muy fuerte tras el escándalo familiar con su ex esposo, Piñón Fijo.

Piñón Fijo hizo un descargo en su cuenta de Instagram con un impactante audio

"Fueron días difíciles estos últimos, no solo por mí sino por los que amo, quiero y que pagan las consecuencias por mis acciones. Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, búsquedas, reencuentros, y nosotros no somos la excepción, en la nuestra también pasan esas cosas. Yo debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energías a la hora de pelear por lo que creo justo, y muchas veces objetivamente quizás no siempre lo sea”, arrancó Piñón, en su pedido de disculpas.

Sobre la foto que desató la interna en su familia, el artista manifestó: “Hace unos días, antes de dormir, mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. El cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo. Como dije hace poco en una nota, si pudiera rebobinar la escena y no realizarla, lo haría". Y resaltó: "Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado, es mucho más grave”.

Por último, Piñón Fijo remarcó que es consciente de que "corren tiempos nuevos en la sociedad, los que celebro. Por eso, la misma capacidad que reconozco para aprender sobre cosas que me apasionan como el nuevo arte y las nuevas tecnologías, también la pondré al servicio de las nuevas formas evolucionadas de relacionarlos entre los seres humanos". "Está bueno hacerlo de la mano de los jóvenes, en mi caso, mis hijos", concluyó.

Cancelación de shows a Piñón Fijo

Piñón Fijo tenía por delante varios shows para dar en el mes de agosto. Y fue justamente en el Municipio de Maipú (Provincia de Mendoza) donde decidieron suspender el show que iba a brindar el domingo 21 de agosto, en el Parque Metropolitano, por el Día de la Niñez. De acuerdo a los organizadores, el evento fue suspendido "por inconvenientes ajenos a la organización del evento". "Por fuerza mayor e inconvenientes ajenos a la organización del evento, la presentación del artista que había sido programada, queda suspendida", indicaron en el comunicado.