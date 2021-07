Qué fue de la vida de Nico, el nene que cantó con Grupo Red en VideoMatch

Su vida tuvo un giro drástico. Más de dos decadas después, Nicolás reapareció en público para contarle a la gente qué hizo después de saltar a la fama cantando cumbia en lo de Marcelo Tinelli.

Fue una de las grandes figuras a finales de los años '90. Su aparición causó furor en la televisión argentina, a punto tal de que fue en más de una ocasión a lo de Marcelo Tinelli para cantar en el viejo VideoMatch. Hoy, 22 años después, su vida cambió por completo y su realidad es otra: Nicolás Nievas expone su arte en las redes sociales, porque sigue cantando, pero cambió rotundamente de repertorio: interpreta temas melódicos.

Nacido en Ensenada, Nico se acercaba a los viejos estudios de VideoMatch para cantar, enganchar a la gente con su carisma y darse el gusto de entonar canciones junto a sus ídolos. Desde Grupo Red hasta Daniel Agostini, en el programa de Marcelo Tinelli también se subieron a la ola de este chico que les daba puntos de rating haciendo lo que más le gustaba y le gusta.

“Esta vez con el gran @danielagostinioficial Gran Artista y uno de mis máximos Referentes en la Música. Que banda tenías en ese momento", escribió Nicolás en su cuenta de Instagram, compartiendo una imagen junto a quien supo ser la voz líder del Grupo Sombras y actualmente se desempeña como solista.

En cuanto a su aparición como cantante en VideoMatch, Nicolás aseguró que todo se dio gracias a su convicción de querer ser un cantante profesional y mostrarse en la sección El Show de los chicos: “Mi fuerte en realidad era el canto, así que canté una de Daniel Agostini. Me preguntaron si tenía otro referente y les dije que me gustaba Grupo Red". Desde allí, su vida dio un giro de 180 grados y hasta se dio el lujo de cantar con "Javito" en un show que el artista brindó en una discoteca bailable años atrás.

Grave denuncia de una exfigura de ShowMatch: "Me dieron la espalda"

Fue una de las grandes figuras que tuvo ShowMatch en los últimos años, y hasta incluso se la vinculó sentimentalmente con el propio Marcelo Tinelli. Sin embargo, hoy en día su vida es totalmente diferente: alejada de los medios, "Coki" Ramírez aseguró que se irá del país para probar suerte en Estados Unidos. "La industria musical en la Argentina siempre me dio la espalda, todo lo hicimos a pulmón, llamando con mi hermana", manifestó la cordobesa.

"A mi me gusta cantar para que la gente me escuche y me falta eso, si Dios quiere lo voy a lograr con este viaje, estoy esperando esa bendita visa de trabajo en Estados Unidos y ya tengo contrato firmado en Miami, la idea es generar discos", agregó "Coki" Ramírez, quien llegó a ShowMatch de la mano de Fabio "La Mole" Moli y luego se fue generando su espacio hasta ser protagonista esencial de los envíos conducidos por Marcelo Tinelli.